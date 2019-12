La guerre/La course des tuques, coffret double, films d’animation de François Brisson et de Jean-François Pouliot, 19,99 $

Même si les enregistreurs numériques et les services de diffusion en continu (Netflix, Illico, Tou.tv) ont bouleversé les habitudes des consommateurs, des amoureux du petit et du grand écran espèrent encore retrouver sous le sapin les coffrets de leurs films ou séries préférés.

Samuel Larochelle

Collaboration spéciale

Version animée d’un classique

Si vous connaissez la fin de cette expression désormais légendaire, vous vous laisserez possiblement séduire par la version animée de La guerre des tuques et par la suite imaginée peu après, La course des tuques. Dans ce deuxième volet, aussi enlevant, ludique et magnifiquement réalisé que le premier, François Les Lunettes et Zac le petit nouveau du village s’affrontent dans des courses de luge aux enjeux majeurs… à hauteur d’enfants.

La guerre/La course des tuques, coffret double, films d’animation de François Brisson et de Jean-François Pouliot, 19,99 $

Nous sommes les champions !

IMAGE FOURNIE PAR UNIVERSAL PICTURES HOME ENTERTAINMENT 2019 NBA champions : Toronto Raptors, Universal Pictures Home Entertainment, 24,99 $

Quelques mois après leur premier triomphe au championnat de la NBA, les Raptors de Toronto ont eu droit à un documentaire relatant leurs exploits. Au programme : accès aux coulisses, analyses poussées de leur victoire historique, profils des joueurs vedettes, gaffes de tournage (bloopers), meilleurs jeux de la superstar Kawhi Leonard, entrevues et plusieurs surprises que découvriront les amoureux de basketball.

2019 NBA champions : Toronto Raptors, Universal Pictures Home Entertainment, 24,99 $.

Une histoire à redécouvrir

IMAGE FOURNIE PAR DISNEY Le roi lion, film d’animation de Jon Favreau, 24,99 $

L’histoire de Simba, Nala, Mufasa, Scar et ce cher Zazou n’a pas été revue dans la nouvelle version réalisée par Jon Favreau. Néanmoins, le film mérite d’être vu et conservé précieusement. D’abord, pour l’extraordinaire reconstitution en prises de vue réelles, les paysages émouvants de beauté, les nuances que remarqueront les fans de la première heure… et pour le simple plaisir de chanter — trop fort — les chansons de la trame sonore.

Le roi lion, film d’animation de Jon Favreau, 24,99 $.

Les émois amoureux racontés

IMAGE FOURNIE PAR UNITÉ CENTRALE Genèse, de Philippe Lesage, 22,99 $

Récompensé par sept prix dans les festivals internationaux de cinéma où il a été projeté depuis son lancement en 2018 (Valladolid, Los Cabos, FNC, Namur), dont deux pour l’interprétation relevée de Théodore Pellerin, le film québécois Genèse raconte en trois temps les premiers émois amoureux et sexuels de jeunes gens. Le film du réalisateur Philippe Lesage est à la fois doux, ébranlant et charmant.

Genèse, de Philippe Lesage, 22,99 $.

Un classique pour les jeunes

IMAGE FOURNIE PAR WARNER HOME VIDEO Peanuts by Schulz : Happy Holidays, film d’animation de Charles M. Schulz, 22,99 $

Les émissions jeunesse qui traversent les générations sont légion, comme en témoignent les jeunes et moins jeunes amateurs du classique québécois Passe-Partout. Dans le même ordre d’idées, pourquoi ne pas faire découvrir Charlie Brown, Snoopy, Lucy et leur bande aux petits d’aujourd’hui ? Ainsi, vous n’aurez pas besoin d’attendre Ciné-Cadeau pour retrouver les personnages de l’œuvre que les anglophones connaissent sous le nom de Peanuts. Cet automne, le Noël de Charlie Brown — en anglais seulement — a été lancé en DVD.

Peanuts by Schulz : Happy Holidays, film d’animation de Charles M. Schulz, 22,99 $.

Une tragédie racontée

IMAGE FOURNIE PAR HBO Chernobyl, une série de Johan Renck, 26,99 $

Pendant plusieurs semaines, au printemps dernier, les abonnés de HBO et Super Écran n’en avaient que pour Chernobyl, la télésérie exposant les ramifications de l’explosion de la tristement célèbre centrale nucléaire en Ukraine. Durant cinq épisodes, on comprend de l’intérieur l’une des pires catastrophes causées par l’homme, la gestion inadéquate des autorités, les conséquences sur les employés, les secouristes, la population et l’environnement.

Chernobyl, une série de Johan Renck, 26,99 $.

Les geeks les plus cool

IMAGE FOURNIE PAR WARNER BROS. TELEVISION The Big Bang Theory – Saison 12, une série de Mark Cendrowski, 44,99 $

Après 12 saisons à accumuler les honneurs et les cotes d’écoute faramineuses de par le monde, un point final a été mis aux histoires de Sheldon, Leonard, Penny et leurs amis, qui ont contribué à redonner le facteur cool aux geeks de ce monde. Lorsque Jim Parsons a levé le nez sur un nouveau contrat de 1 million par épisode, le glas de la série a sonné. La douzième et dernière saison arrive finalement en DVD.

The Big Bang Theory - Saison 12, une série de Mark Cendrowski, 44,99 $.

De nouvelles aventures en LEGO

IMAGE FOURNIE PAR WARNER BROS. PICTURES Lego, le film 2, film d’animation de Mike Mitchell, 16,99 $

Souvenirs d’enfance impérissables pour certains, source de stress et de douleurs impromptues aux plantes des pieds pour d’autres, les blocs LEGO ont depuis quelques années conquis Hollywood. Dans le deuxième volet de leurs aventures, Emmet, Lucy, Batman et les autres explorent des mondes lointains afin de rétablir la paix à Bricksburg, menacé par les envahisseurs Lego Duplo. Parmi leurs trouvailles, notons une galaxie où chaque situation se transforme en comédie musicale !

Lego, le film 2, film d’animation de Mike Mitchell, 16,99 $.