On rêve tous d’un temps des Fêtes moins stressant. Pour y parvenir, l’organisatrice professionnelle Mylène Houle Morency, de FLO Organisation et membre de l’Association des organisateurs professionnels au Canada, nous donne ses conseils semaine après semaine.

Karyne Duplessis Piché

Spécialiste en vin, collaboratrice invitée

Avant de remplir le frigo avec les provisions des Fêtes, il faut faire de la place. À vos listes, c’est le moment de noter tout ce qui se trouve dans le fond des tablettes et surtout dans le congélateur. On applique la même stratégie au garde-manger et, si nécessaire, à la chambre froide où les ingrédients ont tendance à s’accumuler en plusieurs exemplaires. On en profite pour organiser des repas « vide-réserve » et pour noter les articles de base manquants (sucre, poudre à pâte, etc.).

Une fois l’inventaire de la cuisine terminé, on applique la même stratégie pour les décorations – est-ce que les lumières du sapin fonctionnent ? –, pour les emballages-cadeaux et même pour les vêtements chics.

Idée verte

Pour ceux qui cherchent à moins (et mieux) dépenser, une pige permet de gâter ses proches sans encombrer tout le monde. Le site Pikkado rend les échanges plus faciles.

Consultez le site de Pikkado

À ne pas oublier

Le calendrier de l’avent commence demain. On augmente le niveau d’excitation en le plaçant bien en vue dans la maison. Pendant qu’on patiente pour découvrir la première surprise, on en profite pour écrire une lettre au père Noël.