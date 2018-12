 Mariah Carey établit un nouveau record sur Spotify 

MESFIN FEKADU Associated Press New York

Selon les chiffres de Chart Data, la chanson All I want for Christmas is you, lancée en 1994, a été écoutée 10,8 millions de fois dans la seule journée de lundi sur Spotify.

Si quelqu'un écoutait réellement en continu la chanson All I want for Christmas is you 10,8 millions de fois, il faudrait compter 30 000 journées entières, soit plus de 82 ans, pour y arriver.

Chaque année durant la période des fêtes, All I want for Christmas is you recommence à grimper les échelons du palmarès Billboard. Cette année, la pièce a atteint un nouveau sommet en se hissant jusqu'au sixième rang du palmarès « Hot 100 ».

L'album Merry Christmas, enregistré par Mariah Carey en 1994, complète sa quatrième semaine au sommet du palmarès R & B.