Avec l’explosion des coûts des matériaux et la pénurie de main-d’œuvre, il est temps plus que jamais de se réapproprier certains travaux d’entretien ou de rénovation de sa maison. Devenez un pro et passez à l’action avec des tâches à la portée de tous.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Changer une toilette peut s’avérer intéressant pour rafraîchir le décor ou pour se débarrasser d’un appareil défectueux.

Projet

Même si vous ne faites pas une rénovation complète de votre salle de bains, changer une toilette peut s’avérer intéressant pour rafraîchir le décor ou pour se débarrasser d’un appareil défectueux.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE La toilette est généralement située à 12 po du bord du mur (par rapport au centre de la bride – c’est-à-dire le conduit d’évacuation).

En premier lieu

La toilette est généralement située à 12 po du bord du mur (par rapport au centre de la bride – c’est-à-dire le conduit d’évacuation), sauf pour certains modèles anciens, pour lesquels cette distance est de 10 po. Il est préférable de vérifier la distance entre le centre de la bride et le mur de votre salle de bains avant d’acheter un nouvel appareil.

Quand vous remplacez une toilette, assurez-vous de bien gratter la cire de l’anneau en place pour en retirer toute trace avant d’en utiliser une nouvelle. L’anneau de cire assure l’étanchéité du conduit d’évacuation. Il faut à tout prix éviter une fuite, même minime.

Il est aussi conseillé de changer le tuyau d’alimentation d’eau, surtout s’il est en place depuis longtemps. Les anneaux d’étanchéité risquent fort d’avoir perdu de leur souplesse, et une fuite pourrait survenir une fois le tuyau réinstallé.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Les outils

Les outils

Clé ajustable

Tuyau souple d’alimentation d’eau (souvent appelé « speedway »)

Anneau de cire

Niveau à bulle (facultatif)

Comment s’y prendre

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Fermez d’abord la valve d’alimentation d’eau, puis retirez le tuyau d’alimentation.

1. Fermez la valve d’alimentation d’eau, puis retirez le tuyau d’alimentation. Videz le réservoir en tirant la chasse. Assurez-vous que l’eau est bien coupée (le réservoir ne doit pas se remplir). Attention, il reste toujours de l’eau dans une partie de la cuve. Faites attention au moment de la retirer.

2. Dévissez les deux boulons d’assemblage de chaque côté de la toilette.

3. Soulevez la toilette. Plusieurs modèles se démontent en deux composants principales : la cuve et le réservoir. Quand c’est possible, mieux vaut les transporter séparément, c’est moins lourd.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Vérifiez que les vis d’assemblage de la bride sont bien positionnées pour accueillir la nouvelle toilette.

4. Vérifiez que les vis d’assemblage de la bride sont bien positionnées pour accueillir la nouvelle toilette. Pour s’assurer que ces longues vis situées au centre de la bride sont bien à 12 po du mur, il peut être pratique de placer les boulons d’attache de chaque côté du conduit comme repères visuels.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Positionnez la nouvelle toilette de façon à y fixer l’anneau de cire.

5. Positionnez la nouvelle toilette de façon à y fixer l’anneau de cire. Assurez-vous qu’elle soit bien ancrée.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Déposez la toilette sur la bride. Appuyez bien pour que l’anneau de cire soit étanche.

6. Déposez la toilette sur la bride. Appuyez bien pour que l’anneau de cire soit étanche. À cette étape, c’est une bonne idée de vérifier que la cuve est à niveau.

7. Serrez les vis d’assemblage. Attention de ne pas trop forcer. Les vis servent à tenir l’appareil, mais si vous serrez trop, vous risquez de casser la porcelaine.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Installez le réservoir. Utilisez la quincaillerie fournie avec ce composant.

8. Installez le réservoir. Utilisez la quincaillerie fournie avec ce composant.

9. Fixez le tuyau souple d’arrivée d’eau. Ouvrez la valve. Vérifiez qu’il n’y a aucune fuite.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Appliquez un cordon de silicone entre la base de la toilette et le revêtement de sol.

Dernière étape

Appliquez un cordon de silicone entre la base de la toilette et le revêtement de sol.

Un peu plus loin

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Si vous souhaitez installer une toilette et que vous devez partir de zéro, il est tout de même assez simple de se lancer.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE D’abord, vous devez couper le plomb de toilette à 1 po ou 1,5 po au-dessus du sol.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Installez ensuite la bride. Elle doit être bien fixée au sol et à niveau.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Rabattez le plomb sur la bride à l’aide d’un marteau en faisant bien le tour. 1 /4







Tout refaire à neuf

Si vous souhaitez installer une toilette et que vous devez partir de zéro, il est tout de même assez simple de se lancer. D’abord, vous devez couper le plomb de toilette à 1 po ou 1,5 po au-dessus du sol. Vous pouvez utiliser une scie manuelle à métaux ou encore un outil polyvalent avec le bon type de lame. L’important est de couper bien droit. Installez ensuite la bride. Elle doit être bien fixée au sol et à niveau. Rabattez le plomb sur la bride à l’aide d’un marteau en faisant bien le tour. Le plomb est un métal plutôt souple.

La toilette murale

Esthétique et facile d’entretien, ce type d’appareil sanitaire demande davantage de planification, puisque le réservoir et la plomberie se trouvent encastrés dans le mur.