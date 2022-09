Kimi Ansari et Fellipe Falluh poursuivaient d’ambitieux objectifs quand ils se sont lancés à la recherche de leur première maison.

Danielle Bonneau La Presse

L’orientation de l’arrière de l’habitation vers le sud, gage d’un ensoleillement maximal, figurait en haut de leurs priorités. La demeure devait aussi nécessiter d’importants travaux de rénovation et être située dans un quartier prometteur. Kimi et Fellipe ont acheté un duplex plus que centenaire qui avait besoin d’amour, dans Pointe-Saint-Charles, dans le but de le rendre le plus écoénergétique possible, peut-être même prêt pour le Net Zéro.

C’était son rêve à lui, de rénover une habitation pour qu’un jour, après l’installation d’énergies renouvelables, celle-ci ne consomme aucune énergie au fil d’une année. Mais elle devait embarquer pour qu’il puisse aller de l’avant. « J’aime le design et les beaux matériaux, révèle la jeune femme. Voir le prix des 11 fenêtres, cela a été vraiment difficile. Je pensais aux comptoirs et au mobilier qu’on aurait pu avoir. Mais à long terme, nous serons gagnants. »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Kimi Ansari et Fellipe Falluh ont choisi un duplex ayant besoin d’amour, dans Pointe-Saint-Charles, dans le but de faire une rénovation écoénergétique majeure.

Le plus grand défi

Passionné par la construction écologique, Fellipe est accrédité LEED. Il a étudié plus spécifiquement la rénovation écoénergétique majeure de maisons lors de sa dernière année en génie civil à l’Université McGill, où il a obtenu son diplôme en 2019, avec une mineure en génie de l’environnement. Alors que le parc immobilier vieillit, la rénovation écoénergétique des habitations est le plus grand défi qui doit être relevé, lui a fait prendre conscience le professeur qui l’a supervisé. Pendant la pandémie, il a fondé l’entreprise Construction Rétrofit. Sa conjointe a accepté qu’il se serve de la propriété qu’ils allaient acheter comme projet pilote.

Il avait en tête le programme de certification des maisons à consommation énergétique Net Zéro et prêtes pour le Net Zéro, pour la rénovation, lancé en octobre 2021 par la Canadian Home Builders Association (CHBA).

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Avant que le gypse ne soit posé, Fellipe Falluh a fait appel à l’entreprise Aerobarrier Global pour boucher tous les trous dans l’enveloppe, dans l’appartement du haut.

Les deux logements sont distincts et les travaux ont été plus en profondeur en haut, où on habite. On a tout strippé à l’étage et on a ajouté une extension, sachant qu’on se trouvait dans un bon secteur. Fellipe Falluh, copropriétaire

Il a été guidé par deux conseillers énergétiques, l’un au Québec (Énergie 3R) et l’autre en Ontario (Homesol Building Solutions). Ce dernier a fait une modélisation et a aidé Fellipe à prendre plusieurs décisions pour optimiser les travaux.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Les très fines particules du scellant Aerobarrier, projetées dans l’air, ont suivi l’air qui cherchait à s’échapper par les petits trous, s’agglutinant et les colmatant.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Un grand soin avait déjà été accordé à l’isolation de l’habitation. Fellipe Falluh s’est assuré que l’enveloppe soit réellement étanche.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le logement de Kimi Ansari et de Fellipe Falluh est lumineux. La section à droite, éclairée par d’immenses fenêtres, a été ajoutée.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE L’agrandissement, de deux étages, ajoute beaucoup de valeur à la propriété. 1 /4







« J’ai mis l’accent sur les fenêtres à triple vitrage, l’orientation de la maison et un système mécanique performant, précise-t-il. Mais en premier lieu, il était crucial de ne pas avoir de fuites d’air, pour éviter des problèmes de tous genres. Tu peux avoir des murs hyper isolés, mais si ta maison n’est pas étanche, cela ne sert à rien. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Avant que le gypse ne soit posé, le logement a été soumis aux mêmes conditions que lors d’un test d’étanchéité. Un ordinateur contrôlait la quantité de scellant injectée en fonction de la pression dans l’habitation. L’équipe a suivi l’évolution des données, qui révélaient l’étanchéité à l’air de l’habitation au fur et à mesure qu’opérait le système d’injection. Fellipe Falluh visait une cote de performance d’un taux inférieur à 2 CAH50 (changement d’air à l’heure à une pression de 50 pascals). Il a fait cesser l’opération quand le taux de 0,6 CAH50 a été atteint.

Il a fait appel à l’entreprise Aerobarrier Global, qui a bouché tous les trous dans l’enveloppe, dans l’appartement du haut, à l’aide du scellant Aerobarrier. Avant que le gypse ne soit posé, le logement a été soumis aux mêmes conditions que lors d’un test d’étanchéité. Les très fines particules du produit, projetées dans l’air, ont suivi l’air qui cherchait à s’échapper par les petits trous, s’agglutinant et les colmatant.

« Il y a peu de demandes pour optimiser l’enveloppe des nouvelles constructions et encore moins pour effectuer une rénovation prête pour le Net Zéro, déplore Patrick Rouleau, directeur des ventes et du marketing chez Aeroseal Global. Les gens ne considèrent pas le coût supplémentaire de l’énergie et ne prennent pas en considération que leur maison va garder sa valeur, car elle respectera les normes qui seront mises en place en 2030 en matière d’étanchéité de l’enveloppe. »

Kimi Ansari est quant à elle rassurée, ayant vu ce qui est caché derrière les murs. « L’enveloppe est étanche, il n’y a pas d’air ni d’eau qui va entrer. On n’aura pas de problème de moisissure, indique-t-elle. Grâce au système mécanique qui a été installé, je sais aussi que l’air est pur. C’est très important pour moi. Même mes plantes se portent mieux ! »

Prête pour le Net Zéro

Elle apprécie les fenêtres à triple vitrage, qu’elle considérait initialement comme si chères. « On n’entend pas le bruit de la construction à l’extérieur », note-t-elle.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE L’arrière du duplex est orienté vers le sud. Le couple n’aurait pas acheté la propriété si cela n’avait pas été le cas. Les immenses fenêtres sont à triple vitrage. L’intérieur est très éclairé sans être trop chaud, l’été, grâce à l’arbre dans la cour, qui contribue à réguler la température.

Le logement est 10 fois plus étanche qu’avant. La maison, construite en 1895, est l’une des plus performantes au Québec. Fellipe Falluh

Brett Cass, directeur technique pour les maisons à consommation énergétique Net Zero, au sein de la CHBA, établie à Ottawa, confirme que le projet vise la certification pour les maisons prêtes pour le Net Zéro, dans le volet rénovation.

« J’ai dépensé un peu plus pour réaliser des travaux qui de toute façon devaient être faits », constate le jeune homme de 26 ans, qui a pu compter sur le soutien financier de ses parents. « Cela me permet d’avoir une maison qui va durer beaucoup plus longtemps, qui est plus confortable et qui est plus saine. Cela a plein de sens. »