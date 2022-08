À partir des nombreuses questions que vous nous avez envoyées, notre collaboratrice vous donne une fois par mois des conseils et des pistes de solution pour réaliser vos projets.

Stéphanie Lévesque Entrepreneure générale, collaboratrice invitée

Comment régler une infiltration de radon ?

Je suis propriétaire d’une maison bâtie en 1917. Puisqu’il y avait de légères infiltrations d’eau, nous avons fait effectuer des travaux de fondation (dalle de béton au sous-sol) avec fond de drainage le long des murs. L’automne dernier, ma conjointe et moi avons commandé un test pour évaluer la concentration éventuelle de radon qui pouvait être présente dans la maison. Les résultats ne sont pas alarmants, mais légèrement au-dessus des recommandations. Est-ce possible de faire des travaux de scellement et, si oui, lesquels suggérez-vous ?

Martin Pineault

Le radon demeure encore méconnu, mais il est simple de trouver de l’information pertinente. Le seuil acceptable établi par la Directive canadienne sur le radon est un maximum de 200 becquerels par mètre cube. Cela dit, même si le risque pour la santé est considéré comme faible sous ce seuil, il est important de noter qu’il n’y a pas de niveau considéré comme étant totalement sans risque s’il y a bien présence de ce gaz radioactif que l’on ne peut ni voir, ni sentir, ni goûter.

La présence de radon dans l’air d’une habitation est habituellement associée à une infiltration par les fondations. Vieilles ou non, celles-ci présentent parfois des fissures, des joints de retrait et des zones de perforation pour le passage de canalisations. Il peut être difficile de réaliser un scellement permettant de réduire suffisamment les niveaux de radon, car les voies d’infiltration sont cachées par la finition des murs et des planchers. Il faut donc prévoir de tout retirer les revêtements, sceller et remettre le tout en place. Chaque maison étant différente, une inspection par un entrepreneur certifié pouvant proposer des solutions applicables selon votre situation peut être une bonne piste de solution.

Selon les experts, une des techniques couramment utilisées pour réduire les infiltrations de radon est la dépressurisation active du sol. Un petit ventilateur d’extraction applique en permanence une succion sous la dalle de béton par un petit trou, ce qui empêcher l’infiltration du radon et l’envoie à l’extérieur par un tuyau d’évacuation.

Pour plus de détails, je vous invite à consulter le document suivant : Radon : guide de réduction pour les Canadiens.

Améliorer sa salle de bains à petit prix

PHOTO GETTY IMAGES Il est possible d’installer de la céramique sur d'anciennes tuiles.

Nous aimerions améliorer notre unique salle de bains, qui a 15 ans, sans y mettre le fort prix. C’est la douche et la couleur des armoires qui nous dérangent le plus. Que pourriez-vous nous suggérer ?

Un couple à la retraite

Je n’ai pas de détails sur votre modèle de douche, mais je suppose que vous avez un bain-douche en alcôve avec une installation de céramique sur trois faces. Les coupes sont droites avec ce genre de pose.

Il est possible d’installer de la céramique sur les anciennes tuiles. Si vous êtes certains que tout est sain, sans infiltration et sans fuite, cette option est intéressante. Vous devez toutefois utiliser un ciment-colle spécialement conçu pour ce type de travaux. Les étapes ensuite sont semblables (première rangée au niveau, application des tuiles avec différentes coupes, respect du temps de séchage, coulis, cordon de silicone. Vous pouvez ensuite coller un profilé d’aluminium sur le rebord de la double épaisseur de tuiles ou encore peindre. Cette solution demande l’intervention d’un carreleur, mais si vous êtes à l’aise avec ce genre de travaux, vous pouvez le faire vous-même. Le résultat sera beaucoup plus durable et résistant que d’appliquer une peinture sur les tuiles.

Pour vos armoires, c’est différent. Vous pouvez les transformer en utilisant les bons produits de finition. Ou encore vous pouvez ne changer que les portes, surtout si les mesures sont standards. Sinon, un changement de vanité est assez simple. On le répète souvent, mais une solution pour faire quelques économies est de réaliser vous-même de petits travaux. L’autonomie manuelle a plein d’avantages lorsqu’on est propriétaire.