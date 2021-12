Rénovation

Secrets de réno 1/4

Que puis-je faire pour vous ?

Si on ne travaille pas dans le milieu, ce n’est pas facile de savoir à qui faire appel pour des projets de rénovation ou de construction. Puisque notre collaboratrice Stéphanie Lévesque travaille régulièrement avec différents professionnels, elle leur a posé des questions qui reviennent souvent. Cette semaine, on en apprend plus sur les professions d’architecte et de designer d’intérieur.