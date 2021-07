Source intarissable d’inspirations réno et déco pour la maison, les réseaux sociaux font rêver. Est-il possible de reproduire ces idées avec autant d’impact ? Généralement oui, mais d’abord, il faut analyser, valider et planifier avant de se lancer.

Stéphanie Lévesque Entrepreneure générale, collaboratrice invitée

Les limites du réaliste

Les titres sont accrocheurs. « Dix projets de terrasse simples à réaliser », est-ce réaliste ? Déjà, si ce n’est pas vous qui le faites, changez votre zone de recherche parce que vous aurez besoin de main-d’œuvre, en plus des matériaux. Si vous êtes habile, que vous avez les outils et l’intérêt, bien que l’image de la terrasse de rêve soulève quelques interrogations sur la façon de faire, le projet reste réalisable.

« Murs en bois décoratifs : 20 idées à reproduire ». Certains de ces murs sont exceptionnels. Pièces de bois uniques, relief calculé, lumières intégrées, tout y est. Le bois, s’il n’est pas trop lourd, peut facilement s’installer au mur sans trop de transformation. Mais pour un entretien facile, il doit quand même être travaillé minimalement. Pour arriver à avoir un mur avec des pièces parfaitement découpées, légèrement surélevées et éclairées, il faut quelqu’un d’habile et un électricien. Il est possible de faire plus simple en détournant un matériau. Par exemple, un revêtement de plancher peut s’installer sur un mur. Comme il est fait pour être installé au sol, il est possible que vous rencontriez quelques défis de mise en place, mais ça reste possible si on est astucieux.

Ma maison est-elle adaptée pour mes idées ?

Vous avez cliqué sur une image d’une cuisine ultra design et voilà, vous en rêvez chez vous. Incontournable aire ouverte, comptoir interminable, îlot avec grill intégré, hotte rétractable ou évier central : tout ça a bien évidemment un coût. Si on veut reproduire un décor, il faut d’abord s’assurer que la maison peut subir ce genre d’intervention et avoir du budget. Abattre un mur porteur demande l’intervention d’un ingénieur et de différents corps de métier. Intégrer un évier dans un îlot implique un plombier aussi pour ouvrir les planchers ou le plafond pour faire passer les nouveaux tuyaux. Installer une hotte rétractable est aussi faisable, mais si la sortie d’air est trop loin, cela nécessitera un changement du diamètre de la canalisation pour qu’elle soit efficace. Ensuite, une retombée, des joints de plâtre parfaits, puis de la peinture.

Du web à la réalité : que retenir ?

L’astuce est d’adapter l’inspiration à la maison et à votre budget. Décortiquez le décor en entier avant de vous lancer. Certains projets sont hors de prix parce qu’ils engendrent trop de travaux, tandis que d’autres restent simples et valent le coup de se faire plaisir. Analysez la charge de travail. Vous verrez qu’il y a beaucoup de choses à relever, même pour un petit projet. Si vous ne faites pas les travaux, cherchez le bon candidat qui viendra à bout du projet. Y a-t-il des délais de livraison ? Finalement, est-ce que ça vous ressemble vraiment ? Ce n’est pas parce qu’on le voit sur le web que ce sera beau chez soi.