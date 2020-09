Série Nos maisons : des maisons qui évoluent

On connaît les recettes québécoises traditionnelles, mais on n’a pas souvent exploré nos racines architecturales, constate le chroniqueur Marc-André Carignan, architecte de formation. Il a voulu remédier à la situation en participant à la recherche et en animant les six émissions de la série Nos maisons, produite par Savoir média et accessible dès maintenant en ligne.