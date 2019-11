Avec le changement de saison et le froid qui arrive, plusieurs petits travaux peuvent être faits pour améliorer son confort. Puis, un entretien régulier est le meilleur moyen de préserver votre maison et vos biens.

Stéphanie Lévesque

Entrepreneure générale, collaboratrice invitée

La tâche : nettoyer son appareil de chauffage

On relègue facilement aux oubliettes le nettoyage de son appareil de chauffage. Pourtant, il faudrait y enlever la poussière au moins une fois par année pour prévenir une baisse de régime. Avec le temps et le changement de saison, la poussière s’accumule partout dans la maison et une partie de cette saleté s’installe dans les calorifères, plus particulièrement dans ceux qui courent au bas des murs. N’oubliez pas de couper l’alimentation électrique au disjoncteur avant toute manipulation.

Bon à savoir

Il existe une foule de façons de mieux consommer : abaisser le chauffage la nuit de quelques degrés (réduire de 3 à 5 ºC), utiliser des thermostats électroniques, ouvrir les rideaux ou les stores durant le jour, prendre soin de placer ses meubles de sorte qu’ils ne fassent pas écran aux plinthes, etc.

Le matériel à prévoir

Chiffon humide

Aspirateur avec une petite brosse comme embout

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Nettoyer la base et épousseter les ailettes et l’intérieur de la plinthe.

Pourquoi le faire ?

Un appareil de chauffage rempli de poussière prendra de l’énergie à griller la poussière, ce qui l’empêchera ensuite de bien rediffuser la chaleur. On ne suggère pas l’utilisation d’un produit nettoyant fort ou odorant. Le but est de déloger la poussière avec un linge humide et un peu de savon liquide.

Les rares complications possibles

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Replacer la façade.

1. Le couvercle de protection en façade ne se remet pas en place. Selon le modèle, la plaque de surface rend l’appareil plus esthétique, mais elle sert à protéger les ailettes de dispersion de chaleur, lesquelles, plus fragiles, peuvent être tordues facilement. Elle s’attache généralement avec de petits clips/crochets/dents d’accroche de chaque côté. Alignez bien les deux parties et faites une légère pression.

2. Les ailettes sont pliées. Faites attention de ne pas les courber, car chaque espace est calculé pour une meilleure dispersion de la chaleur. Tentez de les remettre en place en les manipulant doucement.

3. La plinthe de chauffage fait un « tic » quand elle chauffe. Il se peut que ce soit parce que la vis qui la retient au mur est trop serrée. Vous pouvez la desserrer d’un tour.