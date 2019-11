Le froid arrive, mais il n’est pas trop tard pour réaliser de petits travaux afin d’améliorer son confort cet hiver. Et un entretien régulier reste le meilleur moyen de préserver votre maison et vos biens. Voici comment réduire les infiltrations d’air froid sur votre plancher.

Stéphanie Lévesque

Entrepreneure générale, collaboratrice invitée

La tâche

Avant l’hiver, toute intervention qui consiste à réduire les pertes de chaleur dans la maison aura un effet positif sur votre facture de chauffage. Une façon d’y parvenir est de combler l’écart entre le revêtement de plancher et un mur extérieur, une zone propice aux fuites d’air. L’application d’un produit scellant à la jonction du plancher et du mur va bloquer la circulation d’air froid sur le plancher. À noter : les produits scellants exigent un peu plus de travail que les coupe-bise à l’installation, mais ils sont tout aussi importants pour la réduction des pertes de chaleur.

Bon à savoir

Calfeutrer ou sceller ? Les deux produits ont le même objectif, soit occuper l’espace vide entre deux matériaux. Le produit calfeutrant devient rigide une fois sec. Le produit scellant reste quant à lui plus souple après l’installation. Les mousses sont considérées comme des scellants. Pour obtenir un joint d’étanchéité efficace, il faut choisir le produit adapté à ses besoins et bien préparer la surface. Mieux vaut lire la fiche technique avant d’appliquer un produit.

Le matériel à prévoir

• Produit de calfeutrage ou de scellement

• Pistolet à tube

• Couteau universel

• Compresseur et fusil à clous (facultatif)

• Marteau et clous de finition

• Barre à levier

Pourquoi le faire ?

Cette intervention permet de réduire les fuites d’air et de faire des économies d’argent et d’énergie. Ces simples travaux de rénovation contribuent aussi à améliorer le confort dans la maison.

Les complications possibles

– Si les plinthes existantes sont d’origine et qu’elles sont en bois, elles pourraient se casser pendant la manipulation. Aussi, s’il y a plusieurs couches de peinture qui scellent la plinthe, il se peut fort bien qu’elles soient efficaces pour bloquer l’air froid. Tenez-en compte au moment de décider s’il vaut la peine de les retirer.

– Si vous avez appliqué trop de produit à un endroit, essuyez-le tout de suite avec un linge humide et un peu de liquide à vaisselle ou un solvant ordinaire.

– Les clous ne laissent pas une belle finition. Utilisez un chasse-clou pour bien les enfoncer et cachez-les avec de la pâte à bois ou du plâtre.

Les étapes

1) Pour éviter d’arracher la peinture, coupez d’abord le joint de latex ou le film de peinture au-dessus de la plinthe.

2) Retirez la plinthe avec une barre à clous. Nettoyez ensuite la surface à combler, avec un aspirateur ou un linge.

3) Coupez le bout du tube du produit et percez la membrane. Appliquez le produit de scellement dans la zone à remplir en tenant le pistolet perpendiculairement à la ligne du mur.

4) Replacez la plinthe et fixez-la avec des clous.

5) Appliquez un trait de latex de finition.