On a tout à gagner à rénover la salle de bains : esthétisme, fonctionnalité, confort et plus-value ! Voici quatre transformations inspirantes.

Emmanuelle Mozayan-Verschaeve

Collaboration spéciale

La jeune

Située au deuxième étage d’une grande maison, cette salle de bains secondaire est réservée aux ados. Elle manquait de rangement, la douche était très petite et les jeunes n’utilisaient pas la baignoire.

« L’espace était mal organisé, explique la designer Mélyssa Robert. J’ai relocalisé le meuble-lavabo sur le mur d’en face et simplement décalé la toilette afin de pouvoir intégrer une plus grande douche. Le nouveau meuble-lavabo offre plus de rangement ainsi qu’une maquilleuse, désir ultime de la cliente. »

La designer a profité de l’espace entre le mur et la douche pour ajouter des tablettes décoratives où sont stockées les serviettes. Côté look, elle a misé sur une robinetterie et des accessoires noirs très en vogue, ainsi que sur des lattes de pin teintes dans le même ton que le comptoir en noyer de la maquilleuse.

Les portes du meuble-lavabo en thermoplastique sont ornées de mini-moulures assurant un style jeune, renforcé par le choix d’une porcelaine blanche au format crayon sur le mur de la douche.

« On a continué avec la tuile sur le mur de la toilette pour donner un sentiment de grandeur. Ce qui est intéressant dans cette pièce-là, ce sont les contrastes. Elle convient bien aux ados, mais aussi à des adultes parce que ce sont des tons neutres », remarque la designer.

Conception : Mélyssa Robert, designer

Réalisation : Concept GNDS

Robinetterie : Riobel

Carreaux : Italbec

La classique

Les propriétaires voulaient donner clarté et élégance à cette salle de bains très sombre ; de plus, ils souhaitaient une vaste douche plutôt qu’une grande baignoire. L’idée était d’avoir un effet « wow » en entrant dans la pièce… sauf qu’à l’origine, c’est la toilette qu’on voyait en premier !

Celle-ci est désormais cachée derrière une lingerie, et la perspective s’équilibre entre le meuble-lavabo au fini luxueux, la belle douche et la baignoire tout en courbes et peu encombrante.

« Le comptoir, le dosseret, le motif d’arabesque dans la douche et l’insertion façon “tapis au sol” sont réalisés en marbre, ce qui donne un look classique très chic », dit la designer Mélyssa Robert.

Le grand miroir au-dessus du meuble-lavabo réfléchit la lumière, tandis que les boutons de cristal du meuble en bois laqué gris lui confèrent une touche riche.

La designer a aussi habillé la fenêtre de traditionnelles persiennes en bois et a ajouté des caissons en sous-bassement pour créer un fil conducteur avec les autres pièces de la maison. L’atmosphère est très douce et le style est intemporel grâce au duo de gris et blanc.

Conception : Mélyssa Robert, designer

Réalisation : Concept GNDS

Robinetterie : Riobel

Luminaires : Multi Luminaire

Grands carreaux imitation marbre au sol et sur le muret : ItalNord

L’authentique

Cette petite pièce tout en longueur ressemblait à nombre de salles de bains anciennes. L’idée était de créer un effet de grandeur, et d’ajouter une douche avec deux pommeaux tout en conservant une place pour la baignoire.

Tout a été enlevé pour installer de la céramique au sol en continu, au niveau de la douche munie d’un drain linéaire. Cette uniformité au plancher ainsi que les immenses dalles de céramique façon béton au mur procurent le sentiment d’espace souhaité, en plus de donner du caractère à la pièce.

« J’ai remplacé l’immense vanité par un meuble plus petit incluant deux lavabos, afin de libérer de la place pour le bain autoportant. La toilette disparaît derrière la porte quand on pénètre dans la salle de bains et l’ancien mur est remplacé par une paroi de verre. Il sépare la toilette de la douche sans fermer l’espace et protège des éclaboussures », précise Sophie Tremblay, de ST Design.

Quant à la robinetterie et au cadre de fenêtre noirs, ils contrastent en beauté avec les nuances de gris et les sanitaires blancs.

Conception : Sophie Tremblay designer, ST Design

Réalisation : propriétaire

Meuble-lavabo : IKEA

La nordique

La céramique dominait dans cette salle de bains au style très lourd. « Ma cliente voulait un effet spa zen et lui, un look masculin. Pour réduire les coûts, on a mis de la céramique façon béton au sol et des lattes de vinyle imitation bois pour mettre l’accent sur le bain », dit la designer Sophie Tremblay.

En jouant avec le blanc, le noir et l’effet bois, la designer a répondu aux goûts du couple. Les matériaux, dont les tuiles noires à effet brique dans la douche, les appliques en métal et le comptoir de Kodiak antique (granit canadien non poli), apportent caractère et texture au lieu.

« Au début, ils voulaient un comptoir en stratifié pour réduire les coûts, mais ils ne regrettent pas d’avoir opté pour le Kodiak, car le fini est vraiment beau », poursuit-elle.

Par ailleurs, le nouveau positionnement des éléments est beaucoup plus fonctionnel qu’à l’origine. La douche est plus grande et mise en valeur, les nouveaux rangements sont plus efficaces et la baignoire est mise en vedette.

« C’est un petit modèle comme le souhaitait ma cliente, mais elle existe en plus grand format », note Sophie Tremblay.

Conception : Sophie Tremblay designer, ST Design

Réalisation et fabrication des meubles et des miroirs : Entreprise Sebem

Baignoire : Voce petite de Fleurco

Robinetterie : Grohe

Plancher en céramique et recouvrement de vinyle : Centura

Luminaires : Seagull Lighting