Petites rénos d'été : installer un climatiseur

Avec la belle saison viennent mille et un petits ajustements à faire autour de la maison. Tout l'été, nous vous accompagnons pas à pas dans vos travaux. Parce que l'été bat son plein, cette semaine, on installe un climatiseur de fenêtre.

La tâche

Il n'y a pas une seule façon d'installer un appareil de climatisation, car il existe plusieurs modèles de climatiseur... et de fenêtre. Pour les climatiseurs de fenêtre, l'installation doit être étanche pour éviter des problèmes d'infiltration d'eau. En plaçant l'appareil légèrement en angle, par exemple, on laissera s'écouler l'eau de condensation sans rien abîmer dans la maison.

Bon à savoir

Même si des techniques de refroidissement existent depuis la nuit des temps, c'est l'ingénieur américain Willis Haviland Carrier qui est considéré comme l'inventeur de la climatisation comme on la connaît aujourd'hui. Il a fabriqué son premier appareil en 1902.

Le matériel

Climatiseur de fenêtre

Morceau de tapis de mousse

Panneau d'acrylique clair (plexiglas)

Pistolet à calfeutrer

Tube de calfeutrant au latex

Pince

Couteau utilitaire (« exacto »)

Pourquoi le faire ?

Bien sûr, la climatisation accroît les dépenses énergétiques d'un ménage. Pour ceux qui souffrent de la chaleur, un climatiseur reste le meilleur moyen de réguler la température intérieure pendant l'été. Elle permet aussi de réduire l'humidité ambiante.

Les complications possibles

Un appareil lourd peut endommager les coulisses du système de la fenêtre, soyez prudent au moment de l'installer dans le cadre de la fenêtre.

L'eau de condensation qui s'échappe du climatiseur peut endommager le revêtement de la maison si elle n'est pas redirigée, ou recueillie, assez loin de celui-ci.

En fonction de la fenêtre où l'appareil est installé, il se peut qu'un assez grand espace doive être comblé. Assurez-vous qu'il l'est de façon adéquate et que l'installation est solide et ne bascule pas.

Les étapes