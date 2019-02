Du luxe à faire rêver

Ils sont peu nombreux, mais très fortunés, ceux qui s'établiront dans l'une des 18 copropriétés construites au-dessus de l'hôtel Four Seasons, dans la rue de la Montagne. Grâce à un investissement de plus d'un demi-milliard de dollars pour la construction de l'établissement hôtelier, l'agrandissement de la maison Ogilvy et la création des résidences haut de gamme, le promoteur Carbonleo a vendu plusieurs des unités à des prix oscillant entre 5 et 12 millions. Ces sommes donnent accès à des espaces luxueux de 2800 à 7000 pi2, un service de conciergerie, un service de voiturier, une piscine intérieure, un spa et un centre de conditionnement physique.

Au coeur de l'histoire