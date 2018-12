La patrimoniale bien-aimée à Québec

(QUÉBEC) Si elle était un vin, elle serait un grand cru. Si elle était un animal, elle serait un pur-sang. Si elle était une oeuvre d'art, elle serait au musée. Elle, c'est une maison du quartier Montcalm, à Québec, et on a compris qu'elle est belle, qu'elle a de la classe et qu'elle traverse les années avec bonheur.

M. Cardinal, avocat de son métier et amateur d'art et de beau, se souvient qu'il était tombé sous le charme de la maison en 1978. Il avait fait une offre au médecin qui en était alors propriétaire, mais les deux hommes n'étaient pas parvenus à s'entendre. Une somme de 5000 $ les séparait. La maison a été vendue à quelqu'un d'autre, et M. Cardinal s'en est voulu. Quelques années plus tard, en passant devant la maison, M. Cardinal a vu une pancarte «À louer». Il a sonné et a dit à la personne qui est venue répondre qu'il voulait l'acheter et non la louer. «J'ai fait une offre sans la visiter. Je la connaissais déjà», dit en rigolant M. Cardinal. C'est ainsi qu'en 1984, il est devenu propriétaire de la maison.

La propriété était destinée à Marcellin Pettigrew, prospère commerçant en alimentation de Québec. Une photographie datant probablement de la fin des années 30 ou du début des années 40 montre la famille réunie dans la grande salle à manger, pour ce qui semble être la première communion des jumelles Pettigrew. Cette photo, c'est Robert Cardinal qui l'a trouvée dans la maison de l'avenue de Bougainville, qu'il possède depuis presque 35 ans. En visitant la propriété aujourd'hui, on remarque que les beaux attributs de la salle à manger qui apparaissent sur la vieille photo sont toujours là. À commencer par le lambris, les portes et les moulures d'acajou, les vaisseliers, le plancher de chêne... «On voit que c'est d'origine par la longueur des planches, signale M. Cardinal. Aujourd'hui, les planchers sont faits de petits bouts.»

Cette élégante maison patrimoniale de l'avenue de Bougainville a été construite en 1930. Voguant sur le style Beaux-Arts, l'architecte Joseph-Aurèle Bigonesse, à qui l'on doit plusieurs bâtiments d'importance, n'a pas lésiné sur les moyens pour en faire une maison de prestige: colonnes en façade, escalier somptueux à l'intérieur, bois riches, vitraux et verre biseauté, pièces vastes et nombreuses, plafonds de 10 pi, chambre de bonne...

Selon les documents qu'il a consultés, M. Cardinal est le propriétaire qui est demeuré le plus longtemps dans cette maison. Et il en a pris un soin méticuleux, il n'y a absolument aucun doute là-dessus.

«J'ai fait plein de travaux, mais dans la salle manger, je n'ai à peu près rien touché», précise l'homme. Le salon a également conservé son air d'antan, avec notamment les fenêtres d'origine et le foyer au bois. Le propriétaire a cependant fait décaper le manteau de cheminée, qui avait été peint plusieurs fois au cours des décennies précédentes. «Il y avait des détails qu'on ne voyait plus. Des ouvriers ont passé une semaine à décaper ça avec des brosses à dents et des instruments de dentiste», raconte le maître des lieux.

Rénovations

La vie d'aujourd'hui n'étant plus ce qu'elle était il y a 88 ans, c'est côté cuisine et salles de bains qu'on trouve les plus grandes transformations. Ces pièces ont été refaites au complet ou carrément créées. La nouvelle cuisine, datant de 2016, est lumineuse et offre tout le confort et les commodités modernes, tout en s'accordant avec le style classique de la maison. Les armoires sont recouvertes d'une pellicule à l'italienne à haute densité et les surfaces de travail sont en marbre. Un appartement complet de 800 pi2, complètement indépendant, a été aménagé au dernier étage. Le sous-sol, également superbement aménagé et avec entrée indépendante, dispose notamment de deux chambres, de deux salles de bains, d'une cuisine, d'une salle de jeu, d'un cellier et de beaucoup de rangement.

On le devine, c'est une maison qui peut accueillir beaucoup de monde et qui se prête aux grandes fêtes, ainsi qu'aux discussions politiques enflammées. Et c'est justement ça qui motive la vente. Avec les enfants qui volent maintenant de leurs propres ailes, ailleurs, c'est une maison bien vaste pour un couple. M. Cardinal et sa conjointe, avocate elle aussi, ont décidé de vendre. Et voilà, la belle propriété patrimoniale, avantageusement située près du parlement de Québec, des plaines d'Abraham, de grandes écoles et d'autres attraits, est sur le marché pour la première fois en 35 ans.