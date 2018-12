Plateau Mont-Royal: l'art comme milieu de la vie

C'est ce qu'on comprend quand on jase avec Jacqueline (Jacquie, pour les intimes) Hébert Stoneberger et Lucienne (Lucie, pour les mêmes intimes) Lefebvre Glaubinger dans leur appartement ensoleillé de la rue Saint-Denis. On sent immédiatement l'amitié profonde qui unit ces deux femmes. « On se connaît depuis 54 ans », justifient-elles à l'unisson. Même si on essaie de toutes les façons de calculer leur âge, elles ne le révéleront jamais. Par coquetterie ? Non, plutôt pour s'assurer qu'on les écoutera et qu'on les respectera peu importe leur date de naissance. Après les avoir entendues pendant quelques heures, on peut vous affirmer que Jacquie et Lucie n'ont rien à craindre. On a affaire ici à des femmes inspirantes pleines d'esprit qui connaissent tout de tout, particulièrement l'art abstrait et figuratif, qui ont parcouru la planète et qui ont chacune été mariées à des êtres d'exception. Rien de moins.

Elles se sont rencontrées à Kansas City alors qu'elles étaient en formation pour devenir « hôtesses de l'air » pour la compagnie aérienne TWA. « On était les seules Canadiennes, on s'est liées d'amitié immédiatement. » Pendant quelques années, elles ont traversé et retraversé l'Atlantique et visité les grandes villes européennes. Des souvenirs de cette période, elles en ont à la pelletée. Comme cette fois où un des collègues de Jacquie a versé une larme de brandy dans chacun des biberons des bébés qui voyageaient à bord de l'avion sans le dire aux mamans. « Il avait élevé sept enfants et m'avait assuré qu'il les avait tous réchappés. Les bébés ont dormi comme... des bébés ! Et le reste des passagers aussi. » Une autre époque...

Les deux copines se sont suivies après leur mariage. Coïncidence, les deux femmes ont épousé des Américains, des hommes d'affaires qui, dans leur domaine respectif, se sont très bien débrouillés. « Nos maris sont devenus amis et ont passé beaucoup de temps ensemble. » Les femmes, elles, étaient plus intéressées par l'esthétique des oeuvres artistiques. Jacquie a obtenu une maîtrise en histoire de l'art pendant que Lucie collectionnait les belles pièces et suivait des formations pour mieux comprendre les oeuvres muséales d'institutions qu'elle visitait ici et ailleurs. « On a toujours, toujours aimé les oeuvres d'art, cela nous rendait heureuses d'être entourées de belles créations. »