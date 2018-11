Maison avec vue... et chapeau à Stoneham-et-Tewkesbury

Yveline nous arrive avec quelques secondes de décalage, alors qu'on entre dans le vestibule. Bonjour, bonjour, on se présente, et bientôt, on entend une voix là-haut. C'est Christian, qui nous demande si on monte ou s'il descend. On arrive, dit-on. On enfile les marches du large escalier de bois et de verre, on passe devant les masques africains, souvenirs des nombreux séjours du couple en Afrique, et nous voilà rendus dans cet endroit qui coiffe la maison comme un chapeau.

Ce grand couvre-chef, façon de parler bien sûr, on l'avait remarqué de l'extérieur, en arrivant. On se demandait si c'était la cuisine ou une chambre... Eh bien, cette pièce, on pourrait dire que c'est un antre. Oui, un antre, mais tout en lumière, tant il y a de fenêtres tout autour. «Cette pièce, c'est ma maison, résume Christian, je suis ici du matin au soir. Je ne descends que pour les repas et pour me coucher.»

On comprend aisément Christian. La vue est imprenable d'un bord comme de l'autre. De ce côté, c'est le lac Durand que l'on voit en contrebas, avec les montagnes qui se profilent au loin. De l'autre, c'est-à-dire à l'arrière, c'est le terrain de la propriété qui grimpe dans la montagne, et qui a conservé avec bonheur ses attributs naturels.

Et puis il y a la pièce elle-même, vaste, lumineuse et chaleureuse. Elle est assez grande pour contenir un long bureau, une bibliothèque, une table de jeu, un divan, des fauteuils et tutti quanti, sans que ce soit encombré. Parce que si «encombrement» et «fauteuil roulant», ça rime en matière d'écriture, il en va autrement dans la réalité de la vie. Quand on roule pour se déplacer, il faut de l'espace pour passer. Et ici, dans cette maison de 3000 pi2 sur trois niveaux, de l'espace, il y en a.

Après l'accident

C'est à la suite d'un accident de vélo que Christian s'est retrouvé dans un fauteuil roulant, à 67 ans. C'était en 2009, à Québec, par une belle journée de mai. Un bête accident, comme on dit, qui vous arrive en une fraction de seconde. Une roue de vélo qui se coince entre les planches d'un pont de bois mal aménagé sur une piste cyclable, la chute, et vlan. Moelle épinière endommagée, il s'est retrouvé à rouler pour le reste de ses jours.