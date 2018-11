Conjuguer le passé avec le présent à Montréal-Nord

Il a fait refaire les fenêtres à battant à crémone par la Menuiserie Bachand. Le mobilier statique, comme le grand îlot, un escalier et les armoires qui servent au rangement, est l'oeuvre de l'ébéniste Pierre Chevalier. Il faut avoir beaucoup de doigté et de connaissances pour donner une aussi belle patine à du tout neuf. L'illusion est réussie. On est surpris d'apprendre que tout a été refait, hormis les poutres, qui sont d'origine.

Chambres et pièces de vie

Les trois chambres et d'autres pièces à vivre sont à l'étage, et pour y accéder, on dispose de deux escaliers distincts. M. Sicot admet que c'était bien pratique quand ses deux enfants étaient adolescents et qu'ils recevaient leurs amis.

M. Sicot a quitté sa région natale du Perche, en France, quand il avait 17 ans, pour voir du pays. Ses aventures l'ont mené au Québec, où il a fondé une famille et est devenu entrepreneur en réfrigération. L'intérêt pour les maisons anciennes fait un peu partie de son ADN, puisque dans le Perche, il n'y a «que ça», des vieilles maisons, rigole-t-il. Et puis il a vu aller son père, qui était entrepreneur en construction. La pomme ne tombe jamais bien loin de l'arbre. «Je suis entrepreneur, donnez-moi des projets et je les fais. On nage au milieu du courant, on rencontre des choses [des écueils] et on le fait», illustre-t-il.

De fait, M. Sicot a beaucoup fait dans la maison, qui a bourdonné d'activités pendant des années. Mais maintenant, les enfants sont grands et volent de leurs propres ailes. La maison est trop grande, et il est temps de passer à une autre étape. M. Sicot veut passer le flambeau à un autre. L'homme est toutefois bien conscient de la valeur de la maison, et de l'âme qu'il laissera derrière. «Je sais que je ne retrouverai jamais une maison comme ça», dit-il.

Note: une offre d'achat vient tout juste d'être déposée pour la propriété.