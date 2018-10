Grand domaine au coeur de la nature à Lac-Brome

On arrive au Domaine des Sources par une petite route au nom évocateur, le chemin Spring Hill. Au cours de notre visite, le ciel était gris et bas, ce qui n'empêchait pas les arbres qui bordent ce chemin de s'éclater dans leurs parures d'automne. Bien que le spectacle soit beau et réconfortant, c'est le genre de journée qui donne envie de rentrer pour se chauffer près de l'âtre.

Mais il n'y a pas de feu lors de notre visite. Le propriétaire du domaine, un homme d'affaires, est absent. D'ailleurs, c'est cette absence, de plus en plus courante, qui incite le maître des lieux depuis quelque 25 ans à vendre. «Il voyage souvent. À cette période de sa vie, il veut passer à une autre étape», résume Réginald Gauthier, courtier immobilier chargé de la vente. Ce dernier indique par ailleurs que le propriétaire, connu dans le milieu des affaires, préfère garder l'anonymat.

Voguer vers ses 200 ans

Au Domaine des Sources, il ne faut pas chercher les dernières tendances en décoration. Ici, pas de style «épuré et minimaliste», de flaflas ou de tape-à-l'oeil. On est dans le rustique solide, fonctionnel et confortable. Bâtie en pierre aux environs de 1840, la maison principale a traversé les siècles avec aplomb. Les deux agrandissements d'envergure qu'elle a connus au cours des ans lui ont ajouté de l'espace tout en essayant de respecter au mieux son style d'antan. Il ne faut pas s'étonner de trouver des murs de deux ou trois pieds d'épaisseur dans sa partie la plus ancienne.

Où qu'on soit, on aime voir dehors. Les nombreuses fenêtres, particulièrement dans l'une des rallonges, permettent d'admirer le paysage environnant. La propriété dispose de six chambres et de trois salles de bains, qui sont placées de chaque côté d'un large couloir, à l'étage. Quand on y monte, on a un peu l'impression de reculer dans le temps. En laissant voguer notre imagination, on pourrait se croire dans un hôtel d'époque.