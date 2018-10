Sainte-Clotilde: heureux qui, comme un gentleman-farmer

Pourtant, cette petite bourgade rurale montérégienne dans la MRC des Jardins-de-Napierville est à moins de 45 minutes du centre-ville de Montréal. Mais, contrairement à la Rive-Sud qui se développe à la vitesse grand V, la municipalité de Sainte-Clotilde a gardé ses airs campagnards. On se sent, dans la maison de Suzanne Nicole et de Pierre-André Roy, bien loin de la banlieue qui grignote le territoire rural. Ici, on est en pleine campagne. «C'est ce qu'on voulait», assurent les propriétaires de 71 et 77 ans qui en paraissent 10 de moins.

Comment ce couple qui a vécu et travaillé à Jacksonville, en Floride, pendant plus de 20 ans a-t-il pu aboutir à la retraite dans un rang de Sainte-Clotilde? La réponse réside dans la vie de ce couple qui se décline en plusieurs chapitres.

Après avoir grimpé plusieurs échelons professionnels, M. Roy s'est retrouvé président d'une grande société de finances canadienne, ce qui l'a amené à beaucoup voyager. «Le Learjet m'attendait et je m'envolais là où il le fallait.»

Quand il a pris sa retraite, le couple vivait en Floride. «Au début, on a joué au golf, puis on s'est acheté un catamaran pour voguer dans les Caraïbes. On a fait des croisières, on a voyagé... Puis, je me suis lassé de tout cela.» En plus, les trois enfants du couple qui vivaient au Québec commençaient à avoir des enfants. C'était le temps de revenir au bercail.

«On cherchait des maisons avec un grand terrain», explique Mme Nicole. Connaissant bien son mari, elle savait qu'il devrait se tenir occupé. «Je voulais une propriété qui me forcerait à faire des travaux... mais pas trop», confirme son énergique mari.

Trouver l'endroit parfait n'a pas été simple. «On s'est promenés à Sherbrooke, à Granby, à Potton près des frontières...» Rien ne les allumait. Mais, dans leurs bagages, il y avait cette maison à vendre à Sainte-Clotilde qu'ils avaient repérée sur l'internet avant même de quitter Jacksonville.

«Connaissiez-vous le coin?

- Oh non. On n'en avait jamais entendu parler.»

La propriété répondait à bien des exigences du couple. Le terrain était immense. En tout, une centaine d'arpents, dont la majeure partie était boisée. Il y avait un très grand garage détaché sur deux étages qui pouvait accueillir les nombreux outils et véhicules utilitaires que M. Roy se promettait d'acheter. Et puis, il y avait cette maison avec quatre chambres, deux salles de bains, une grande salle à manger et une jolie cuisine. C'était en plein ce qu'il leur fallait.