Prendre soin de ses locataires

Productrice laitière à Disraeli, dans la région de L'Amiante, Nancy Lefebvre s'est lancée il y a deux ans dans une nouvelle aventure: l'immobilier locatif. Sa plus grosse bouchée a été l'achat d'un immeuble de 45 logements en face du Cégep de Victoriaville. Déjà 43 de ces logements ont été rénovés.

À la fin du mois d'août, les locataires de cet immeuble ont été conviés à une épluchette de blé d'Inde. Croustilles, boissons et maïs aux frais de la propriétaire. «Je leur ai payé la traite, pour les remercier d'être mes locataires, dit-elle. Je voulais aussi qu'ils se connaissent mieux entre eux. Ça devient alors plus gênant de déranger les autres.»

Nancy Lefebvre appartient à une nouvelle vague de propriétaires qui considèrent les locataires comme des clients à satisfaire plutôt qu'un mal nécessaire pour s'enrichir en immobilier.

«Je leur dis: "C'est mon bloc, mais c'est chez vous." Ils sont mes locataires, ils paient le loyer, c'est à moi de rendre leur environnement agréable.»

Même avec une clientèle d'étudiants ou de prestataires de l'aide sociale, il est possible d'obtenir un changement de comportement, croit Mme Lefebvre. «Quand tu donnes, tu reçois.» Un locataire qui se voit offrir un logement rénové se sentira privilégié et aura tendance à le conserver en bon état. Avec une propriétaire présente et attentive, le loyer est payé tous les mois et les locataires restent plus longtemps, avance-t-elle.

Étonnamment, cette façon de gérer un immeuble ne convient pas à tous les locataires. «Les rats quittent le navire», dit la productrice laitière en faisant allusion à ces locataires qui partent parce qu'ils ne se sentent plus à l'aise dans un environnement où la malpropreté et les retards de loyer ne sont plus tolérés.