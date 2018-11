Immobilier: faut-il vendre maintenant?

L'année 2018 s'annonce comme une année record pour l'immobilier résidentiel dans le Grand Montréal. Jusqu'à présent, la hausse des taux d'intérêt et des conditions de prêts hypothécaires plus sévères n'ont pas su freiner cet élan, à la surprise des analystes. Mais l'embellie durera-t-elle? Mieux vaut-il vendre plus tôt que tard?

«ON ESSAIE D'EN PROFITER»

Au Québec, on a recensé 18 798 ventes résidentielles au troisième trimestre de 2018, soit 5 % de plus qu'au même trimestre de 2017. Il s'agit d'une 17e hausse consécutive, observe la Fédération des chambres de commerce du Québec. L'élan s'essoufflera-t-il un jour?

«En tout cas, nous, on a beaucoup de visites!», s'exclame Tristan Geoffroy, un propriétaire du Plateau Mont-Royal qui, au fil des 12 dernières années, a entièrement rénové son cottage pour répondre aux besoins d'une famille grandissante. Désirant retourner vivre à la campagne maintenant que les enfants sont plus vieux, sa conjointe Natasha et lui ont mis la propriété en vente il y a deux mois et misent sur le temps de vente moyen du marché pour régler une transaction plus tôt que tard.

«On n'est pas pressés, mais en même temps, on aimerait faire vite. Le marché est plutôt favorable aux vendeurs, alors on essaie d'en profiter», explique le chef d'équipe R & D chez Ubisoft Montréal. Pour accélérer la vente, il a révisé à la baisse le prix fixé par son agent. «On ne cherche pas la surenchère. On compte cinq chambres et deux salles de bains sur trois étages, avec une cour, une terrasse et un sauna. Je pense qu'on possède un produit niché, il suffit de trouver le bon acheteur», conclut-il.

Ça va vite... si vous êtes patient

La bonne nouvelle pour la famille Geoffroy, c'est que Montréal est considéré comme «un marché de vendeurs» par les experts, et qu'il devrait le rester pour plusieurs mois encore. Pour l'ensemble du Québec, le délai moyen pour conclure une transaction au cours des 3 derniers mois a été de 108 jours pour une maison unifamiliale et de 115 jours pour un condo, contre 110 et 114 jours au cours des 9 mois précédents.

La métropole n'échappe pas à la tendance. «C'est sûr qu'une année record, ça crée des attentes, explique Martin Desfossés, porte-parole pour DuProprio. Mais même si le marché baisse après avoir atteint un sommet, 2018 n'est pas 2008, l'année où tout s'est effondré. Ce qu'on voit, c'est un équilibre un peu à l'avantage des vendeurs, pas une surchauffe.»

Les mesures gouvernementales des derniers mois visant à resserrer l'accès à la propriété, et qui visaient surtout à freiner la hausse accélérée de la valeur des propriétés à Vancouver et à Toronto, n'ont pas eu l'effet de douche froide qu'on redoutait à Montréal, tandis que les taux d'intérêt demeurent raisonnables malgré la hausse, ajoute Paul Cardinal, de la Fédération des chambres immobilières du Québec.

«C'est de bon augure à long terme, même que je dirais que le niveau d'activité en 2019 sera comparable à celui de 2018», prédit-il. L'emploi va bien et la confiance des consommateurs est élevée partout au Québec, Montréal compte aussi sur un flux migratoire positif. «Et malgré tout, un prêt hypothécaire sur cinq ans à un taux sous les 4 %, ce n'est pas si cher payé», ajoute M. Cardinal.

«C'est un bon moment pour vendre. La preuve: à Montréal, 1 vendeur sur 10 finit par vendre sa propriété au-delà du prix demandé. Il suffit de patienter un peu...»