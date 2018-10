Contester son évaluation municipale

Le marché immobilier se porte bien, la valeur des propriétés croît plus rapidement que l'inflation et cela se reflète sur l'impôt foncier.

D'emblée, sachez que des frais de 75 $ (propriétés de moins de 500 000 $) ou de 300 $ (propriétés de 500 000 $ à 2 millions) sont exigés pour demander une révision de l'évaluation foncière. Si vous voulez étoffer votre dossier, vous devrez aussi payer des experts qui attesteront l'état de la propriété.

Il est possible que l'évaluation ait été erronée sur des rôles antérieurs et que les augmentations sur les rôles plus récents fassent en sorte que la valeur est nettement surévaluée.

Dans la plupart des cas, les baisses importantes d'évaluation sont obtenues lorsque la propriété est touchée par un problème grave et inconnu des évaluateurs municipaux, comme dans le cas de Mme Béland. Par exemple, il peut être survenu une inondation, on peut avoir découvert un vice de construction ou apprendre que la propriété se trouve sur un terrain contaminé.

Nul besoin d'attendre son avis d'imposition pour informer le service d'évaluation de la municipalité d'une situation qui diminue fortement la valeur d'une propriété, nous apprend Pierre-René Perrin. En cas d'incendie, par exemple, on peut envoyer le rapport de sinistre de l'assureur à l'évaluateur municipal. Ce dernier devra en tenir compte au moment de fixer la valeur au prochain rôle d'évaluation.

Nul besoin non plus d'attendre son avis pour contester la valeur inscrite au dernier rôle. Les municipalités déposent leurs rôles d'évaluation tous les trois ans, à l'automne. L'évaluation de toutes les propriétés peut être consultée sur l'internet. Les contribuables ont jusqu'au 30 avril suivant l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation pour demander une révision.

Dans la grande région de Montréal, les contribuables des villes suivantes peuvent dès maintenant consulter le nouveau rôle d'évaluation triennal et présenter, au besoin, une demande de révision: Laval, Terrebonne, Longueuil, Boucherville, Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Lambert et Sainte-Julie.

À Montréal, le prochain rôle sera fondé sur la valeur des propriétés en 2018 et sera déposé à l'automne 2019.

Si un contribuable n'est pas satisfait du résultat de sa demande de révision, il peut exercer un recours devant le Tribunal administratif du Québec, section des affaires immobilières. À ce stade, le jeu n'en vaut souvent plus la chandelle, puisqu'il faudra au minimum commander un rapport d'un évaluateur privé ou d'un consultant comme Pierre-René Perrin et le payer pour témoigner à la cour, ce qui peut facilement coûter plus de 1000 $.