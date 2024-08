Grande maison unifamiliale en banlieue, condo en pleine ville, avec piscine ? Cet été, que recherchent les acheteurs au moment où la deuxième baisse du taux directeur de juillet peut motiver certains à partir en quête d’un nouveau chez-soi ?

La maison unifamiliale toujours prisée

PHOTO ARYANNE GAGNÉ, FOURNIE PAR ROXANNE JODOIN Les acheteurs cherchent généralement des propriétés avec trois chambres ou plus. Ici, une chambre d’une maison centenaire à Saint-Bruno-de-Montarville.

La maison unifamiliale a toujours la cote auprès des acheteurs, surtout des jeunes familles. « Les banlieues et les maisons unifamiliales sont plus attirantes pour la cour, la superficie et la qualité de vie », détaille Caroline Doyle, propriétaire de l’équipe de courtiers Forget et Doyle de Royal LePage Urbain. Du côté du nombre de chambres, les acheteurs en veulent un minimum de trois « pour avoir au moins un bureau et une chambre ou deux pour les enfants », dit-elle.

PHOTO FOURNIE PAR ROXANNE JODOIN Les cours arrière aménagées sont convoitées, assure la courtière Roxanne Jodoin.

Les maisons avec des commodités sont demandées, notamment celles avec une cour arrière aménagée, explique Roxanne Jodoin, de l’agence immobilière Royal LePage Privilège.

« La cour arrière devient une pièce à l’extérieur qui fait la prolongation de la salle à manger ou du salon », illustre celle qui travaille sur la Rive-Sud de Montréal. On peut penser à une cuisine d’été, un salon extérieur ou un foyer. « C’est quelque chose qui peut provoquer un coup de cœur », affirme-t-elle. Par contre, les piscines ne sont pas nécessairement recherchées, indique Caroline Doyle. Elles peuvent attirer les familles, mais rebutent certains qui y voient surtout de l’entretien et des frais.

Plus loin de la ville

PHOTO ALEX LÉVEILLÉ, FOURNIE PAR CAROLINE DOYLE La banlieue plus éloignée est recherchée par les acheteurs. Certains cherchent même « une sorte d’hybride entre la maison et le chalet ».

Évidemment, ceux qui lorgnent les maisons s’éloignent souvent de la ville puisque les prix sont élevés et que le télétravail permet une plus grande flexibilité. « Je vois un exode vers l’entre-banlieue ou l’entre-campagne, à peu près à une heure de route de Montréal », remarque Roxanne Jodoin. « Des gens vont s’éloigner un petit peu plus de la première couronne pour avoir accès à des terrains plus grands, à des maisons ou à une sorte d’hybride entre la maison et le chalet. Avec le télétravail, les gens peuvent se le permettre. »

Qui regarde du côté de la campagne ? Des personnes qui approchent de la retraite, affirme Caroline Doyle. Celles-ci planifient leurs vieux jours et « pensent déjà à un coin à la campagne pour éviter les prix qui continuent d’augmenter », précise-t-elle.

La ville n’est pas pour autant délaissée. Dans la région de Montréal, les ventes résidentielles de juillet ont augmenté de 12 % par rapport à la même période l’an dernier, selon les derniers chiffres de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. La métropole charme encore les jeunes, « qui restent en ville pour la proximité des services et les transports en commun », concède Mme Doyle. Ou bien, les baby-boomers « qui vendent leur propriété et achètent un pied-à-terre à Montréal ».

Lisez notre article « L’exode des Montréalais en région s’essouffle »

Propriétés clés en main

PHOTO FOURNIE PAR CAROLINE DOYLE Les acheteurs se tournent beaucoup vers des propriétés clés en main.

La courtière en immobilier de la région de Québec Patricia Deguara, de RE/MAX Fortin Delage, voit plusieurs couples qui délaissent leur maison une fois les enfants partis et cherchent « une formule clés en main pour leur nouveau chez-soi ». « Ils veulent acheter une propriété, des fois avec une vue, des fois contemporaine, certainement quelque chose de clés en main », indique-t-elle, soulignant que ces acheteurs veulent se faire plaisir. Ils peuvent se laisser tenter par un condo « sans entretien et sans souci », ou une maison configurée pour recevoir les amis et la famille.

Même pour les plus jeunes, le clés en main est recherché. « Les jeunes ont peut-être moins de savoir-faire, avance Roxanne Jodoin. Certains vont faire ce choix par souci de temps et de confort. » Et les rénovations coûtent cher, rappelle-t-elle.