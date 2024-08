Un champignon venu d’Asie fait vivre des cauchemars personnels et financiers à des propriétaires québécois. Il dévore le bois de leurs maisons au point de les rendre inhabitables. Ses ravages font peser un énorme poids financier sur ses victimes, qui craignent l’abandon d’un programme d’aide financière par le gouvernement Legault. Quels sont leurs recours ? Marie-Hélène Cauchon, directrice de Mérule Québec, répond à nos questions.

La Presse : La mérule pleureuse est surnommée « cancer du bâtiment ». Pourquoi ?

Marie-Hélène Cauchon : La mérule est un champignon qui se nourrit du bois, ce qui le rend beaucoup plus dommageable pour le bâtiment que les autres champignons. Il est plus combatif et plus difficile à éradiquer. Il prend naissance dans les endroits humides et sombres, comme les vides sanitaires. Sa principale particularité, c’est que son réseau racinaire peut transporter de l’eau, ce qui lui permet de se propager dans les endroits secs. Dans l’une des phases de son évolution, il développe une tolérance à la lumière et il se met à sortir du bas des murs. Quand les gens constatent le problème, le champignon aura déjà causé beaucoup de ravages à l’arrière.

Quel genre de dommages ?

PHOTO FOURNIE PAR MÉRULE QUÉBEC On voit ici une mérule pleureuse qui a contaminé un vide sanitaire.

PHOTO FOURNIE PAR MÉRULE QUÉBEC Le sporophore, organe reproducteur de la mérule pleureuse 1 /2



Le bois contaminé se désagrège et perd sa portance, ce qui affaiblit toute la structure de la bâtisse.

Est-il dangereux pour la santé des résidants ?

C’est une question délicate. La mérule ne serait pas un danger direct pour la santé, mais elle prolifère dans un cocktail de moisissures. Ces moisissures peuvent aggraver ou déclencher des maladies respiratoires comme l’asthme.

Son apparition au Québec est-elle récente ?

C’est un champignon très ancien originaire de l’Himalaya. Sa première recension au Québec remonterait aux années 1940, mais le premier cas documenté remonte à 2010. Plusieurs nouveaux cas sont apparus au cours de la dernière décennie. Les raisons ? D’abord, les changements climatiques provoquent des conditions plus favorables aux champignons. Et puis, on isole davantage nos maisons, ce qui risque de provoquer une accumulation d’humidité s’il y a une infiltration d’eau non détectée.

PHOTO FOURNIE PAR MÉRULE QUÉBEC Parfois, il faut détruire les maisons contaminées par la mérule pleureuse.

Est-il possible de sauver un bâtiment affecté ?

Ça va dépendre énormément à quel stade on va découvrir le problème. Si on s’y est pris relativement tôt dans un coin de sous-sol, une décontamination peut régler la situation. Cependant, si le champignon s’est étendu aux poutres centrales et que les planchers sont contaminés, le chantier devient très coûteux. Et quand on s’y prend trop tard, il faut parfois se résoudre à démolir complètement le bâtiment.

Quelle est l’ampleur du phénomène ?

Il est difficile de connaître son étendue au Québec. Il faut compter sur la collaboration des laboratoires pour nous prévenir quand ils constatent un résultat d’analyse positif. Mais plusieurs grands laboratoires refusent de participer, sous prétexte de confidentialité. Nous avons dressé une carte de recensement géographique, mais c’est un gros gruyère. Elle est pleine de trous.

PHOTO FOURNIE PAR MÉRULE QUÉBEC Marie-Hélène Cauchon, directrice de Mérule Québec

Comment est né l’organisme Mérule Québec ?

À la suite de la contamination de notre demeure en 2014, mon conjoint et moi avons fait une sortie dans les médias pour témoigner de notre situation et pour réclamer de l’aide. À l’époque, le gouvernement affirmait que c’était un problème d’ordre personnel. Mais nous nous sommes aperçus de l’ampleur du problème lorsque d’autres propriétaires sinistrés nous ont retrouvés sur les réseaux sociaux. Ensemble, nous avons créé cet organisme qui est devenu légal en 2018.

Vous avez même obtenu un financement de la Société d’habitation de Québec.

Un projet-pilote, à l’époque, a permis la mise en place d’un premier programme d’aide financière. Maintenant, on a changé de gouvernement, on a changé complètement d’approche. Le programme est devenu très difficile d’accès pour les gens qui en ont besoin. Et là, on voit que le gouvernement se dirige graduellement vers la fermeture du programme, sous prétexte qu’il n’est pas très utilisé par les propriétaires. Mais ce sont les critères d’admissibilité qui provoquent cette situation. C’est comme une roue qui tourne dans le mauvais sens.

Pourquoi est-il difficile de se qualifier pour le programme ?

Le programme est très souple pour les propriétaires qui ont acheté avant octobre 2018. Il devient très sévère pour les autres. On scrute le rapport d’inspection et si on voit les mots « champignon » et « moisissures », on les exclut automatiquement.

Une indemnisation contre une infestation de champignons n’est-elle pas le but du programme ?

Vous l’avez compris rapidement. Le parc immobilier est vieux et il n’est pas rare de voir une moisissure quelque part. Ce critère rend donc inadmissible un très grand nombre de maisons, notamment des bâtiments patrimoniaux et les maisons qui font partie d’une succession. Le programme manque beaucoup de nuances. Il ne couvre pratiquement que les maisons neuves pour lesquelles les gens, normalement, ont d’autres recours. Nous sommes d’ailleurs à la recherche de témoignages de personnes qui se font refuser l’accès au programme d’aide financière de la Société d’habitation de Québec. Il est possible de répondre à un questionnaire sur notre site internet. Cela nous permet de comprendre la réalité et les besoins des propriétaires exclus du programme.

À combien s’élèvent les indemnités offertes ?

À 75 % des coûts jusqu’à un montant maximal de 90 000 $ pour une décontamination et de 150 000 $ pour une démolition-reconstruction.

Quelle est la date limite pour soumettre un dossier ?

Les gens ont jusqu’au 31 décembre pour ouvrir un dossier. Et jusqu’au 31 mars 2025 pour avoir accès à l’aide financière. On sent vraiment qu’on s’en va vers la fin. C’est fort déplorable parce que l’Europe s’est grandement inspirée de notre programme. On est en train de développer une expertise unique de lutte contre ce fléau qui menace notre patrimoine bâti. On rate une occasion de devenir des leaders mondiaux.

