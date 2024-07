Coloc’Montréal Chambres en ville pour étudiants

De nombreux jeunes doivent quitter le nid familial pour leurs études et se retrouvent un peu perdus dans des milieux urbains inconnus. Sensible à leur situation, Jérôme Thuillier a créé Coloc’Montréal pour leur offrir des chambres luxueuses et un cadre de vie convivial. Avec Résidence St-Antoine, son projet prend vie.