Talons qui claquent sur le plancher, cris d’enfants, sons vibrants de climatiseurs… Les bruits peuvent gâcher notre quotidien quand on réside en copropriété. Comment savoir si le logement que vous envisagez d’occuper est bien insonorisé et quelles sont les solutions si vous subissez déjà ces nuisances ?

« L’insonorisation est malheureusement l’enfant pauvre du monde de la construction parce qu’on n’en parle pas suffisamment, alors que c’est un problème majeur », lance d’emblée Vincent Moreau, vice-président d’AcoustiTech.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’être humain est affecté en première ligne par la pollution atmosphérique, puis par la pollution acoustique. En fait, lorsqu’on visite un appartement, on observe tout, mais on pense rarement à écouter. Pourtant, le bruit peut être insupportable.

Planification et inspection

Pour savoir si le logement est bruyant, prévoyez de le visiter à une heure achalandée, comme la fin de la journée, quand les gens sont rentrés du travail. Au besoin, retournez-y à un autre moment pour constater, par exemple, l’impact du bruit de la circulation extérieure. N’hésitez pas non plus à vous informer auprès du voisinage.

En tant qu’acheteur potentiel d’un condo sur plan, neuf ou récent, demandez au syndicat de copropriété de vous fournir des documents sur la performance acoustique de l’immeuble. S’il n’y en a pas ou qu’il semble réticent à vous les fournir, c’est mauvais signe.

PHOTO FOURNIE PAR ACOUSTITECH La MuteBox d’AcoustiTech permet d’entendre la différence entre un plancher mal insonorisé et un plancher bien insonorisé et de trouver une solution en fonction de chaque problème de bruit.

« Il y a 10 ans, on voyait beaucoup de projets immobiliers qui annonçaient un confort acoustique supérieur, mais peu de normes étaient établies, poursuit le vice-président d’AcoustiTech. Il y a d’ailleurs présentement beaucoup de poursuites pour des non-conformités acoustiques, parce que les performances ne correspondent pas aux critères espérés par les habitants. »

Le document doit tenir compte des bruits aériens, qui proviennent notamment des voix, de la radio et de la télévision, ainsi que des bruits d’impact, issus d’un choc ou d’une vibration, comme quelqu’un qui se déplace, des meubles qu’on déplace ou des objets qui tombent.

Dans un immeuble ancien, cette information est rarement accessible, mais vous pouvez demander les plans du bâtiment et contacter un acousticien pour qu’il fasse un bilan des nuisances sonores éventuelles, à savoir les bruits aériens et les bruits d’impact. L’acousticien est un inspecteur du son. Il va procéder à une analyse technique pour savoir si l’insonorisation répond à des standards acceptables ou non, un peu comme l’inspecteur en bâtiment vérifie différents points importants avant l’achat d’une propriété. Vous pouvez donc demander que la vente soit conditionnelle au résultat de l’inspection acoustique.

PHOTO FOURNIE PAR ACOUSTITECH Injecter de la laine isolante dans le plafond : une technique pour améliorer l’isolation phonique

Quelques pistes de solution : ajouter du gypse sur des murs existants ou injecter de la laine isolante dans le plafond sont des techniques visant à améliorer l’isolation phonique. Mais avant d’agir, il faut impérativement passer par plusieurs étapes : demander l’autorisation au syndicat de copropriété, vérifier auprès d’un acousticien quel est le moyen le mieux adapté à votre habitation et faire appel à un professionnel acousticien pour exécuter ce type de travaux.

L’insonorisation en première ligne

Michael Courrier, promoteur et président de Dorem, rénove des habitations dans les quartiers centraux de Montréal et met un point d’honneur à les insonoriser au mieux. « Je travaille sur de vieux immeubles existants, ce qui complexifie les corrections d’insonorisation, notamment quand il y a de magnifiques planchers de bois d’origine et que les plafonds sont décorés de rosettes et de moulures de plâtre, parce qu’on ne veut pas les endommager », précise-t-il.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Pour le promoteur Michael Courrier, l’insonorisation, c’est une priorité !

Il faut alors choisir l’une des options suivantes. On peut faire le minimum, c’est-à-dire injecter de la laine insonorisante dans le plafond, ou alors on conserve les plafonds et on dégarnit les planchers, pour insonoriser par le plancher, ce qui le remontera un peu. On peut aussi conserver les planchers et dégarnir les plafonds, pour insonoriser par le plafond, ce qui le rabaissera un peu. Dernière option : on ne conserve que les solives et on dégarnit les planchers et les plafonds, pour insonoriser des deux côtés.

Autre point important : les fenêtres, surtout si les pièces donnent sur une rue passante. « Le triple vitrage est le plus efficace, mais il peut être double à condition que les deux épaisseurs de verre soient différentes pour couper le son. »

Bref, l’insonorisation, tout comme l’isolation, est un principe dont la finalité est influencée par plusieurs facteurs, qui ne sont malheureusement pas « simplement » additionnables.

M. Courrier recommande également de vérifier dans les logements du dernier étage des constructions neuves ou récentes s’il n’y a pas de bruit émanant du toit. « Des compresseurs de climatisation ou des thermopompes y sont souvent installés et provoquent une vibration. Le problème peut se régler avec une base qui va absorber le bruit. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Dorem rénove des bâtiments dans les quartiers centraux de Montréal.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Cet échantillon a été créé pour démontrer la composition d’un plancher. Le plexiglas transparent permet au client de voir ce qu’il y a entre le plafond et le plancher d’en haut, pour mieux lui expliquer l’insonorisation. 1 /2



À l’instar de Vincent Moreau, il confirme qu’à moins d’obtenir un document démontrant une bonne insonorisation de l’immeuble, demander à un acousticien de faire une analyse avant d’acheter vaut vraiment la peine pour assurer votre tranquillité et ne pas avoir le sentiment d’habiter avec vos voisins.