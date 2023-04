Sur papier, tous les projets sont beaux et réalisables. Dans l’action, tout est différent. Réno-réalité se veut un témoignage franc sur des projets heureux pour certains ou pénibles pour d’autres.

Le projet

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Ce qui a donné l’élan à ce projet, c’est que le couple voulait davantage d’espace pour que ses deux enfants aient une chambre à eux.

Quel est le projet ?

Isabelle : L’idée était présente lors de l’achat du triplex en 2012. Le projet consiste à annexer le logement du rez-de-chaussée à celui du premier étage pour faire un cottage avec trois chambres en haut. Avec deux enfants, nous voulions davantage d’espace et souhaitions que chacun ait une chambre à lui. On a démarré le projet au printemps 2022.

Avez-vous été accompagnés par des professionnels (designer, architecte, technologue, etc.), et pourquoi ?

Isabelle : Je souhaitais que les espaces soient bien définis et je savais que faire des choix allait être ardu pour moi, alors la première étape a été le choix de la designer. J’avais bien étudié les options et les avantages d’être accompagnés et Frédérique Croze correspondait exactement à nos besoins. Un des aspects prisés par la designer choisie est la bonne entente et le plaisir de travailler ensemble. Ça se reflète aussi auprès de ses collaborateurs. C’était important pour nous, l’aspect humain.

Quelle place prend un designer dans un projet de rénovation ?

PHOTO FOURNIE PAR FRÉDÉRIQUE CROZE La designer Frédérique Croze

Frédérique Croze : Le designer est avant tout le concepteur et le planificateur des espaces qui lui sont confiés. Mon équipe et moi ajoutons une attention particulière à la notion d’accompagnement du client dans sa dimension émotionnelle.

Combien de soumissions avez-vous demandées ?

Isabelle : Deux. L’entrepreneur qu’on a sélectionné a l’habitude de travailler avec la designer choisie préalablement. Nous avons aussi consulté des groupes sur les réseaux sociaux pour nous aider, suivre les conseils ou encore les recommandations d’entrepreneurs.

Les conseils de Stéphanie Présentez toujours votre projet de la même manière aux différents entrepreneurs. Rencontrez-les, discutez du projet, écoutez leurs idées, les autres options, et vérifiez si la « connexion » humaine est possible, afin de devenir partenaire avec votre entrepreneur tout au long du projet. Cherchez à mieux connaître le prix des éléments. Demandez des soumissions détaillées. Comparez différents types de contrats — à l’heure, à forfait. Posez plusieurs questions et envisagez différents scénarios. Établissez ce qu’est un extra et un imprévu. Demandez des exemples concrets. Faites attention aux ententes à l’heure, surtout pour les gros travaux de structure. Quand l’entrepreneur n’a pas les ressources humaines (ce qui est largement le cas de plusieurs entreprises), les travaux n’avancent pas à un rythme régulier. Le temps s’allonge et les heures s’additionnent sans l’atteinte du résultat voulu. Le travail d’équipe coûte plus cher par jour, mais est généralement plus efficace.

Les imprévus

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Isabelle et Jean ont dû faire face à beaucoup d’imprévus. Sur la photo, leur fils Xavier Alexandre s’amuse avec un balai.

Quand avez-vous eu l’impression que le projet dérapait ?

Isabelle : Lors de certaines mésententes, comme quand nous avons été informés a posteriori d’un coût additionnel de 6000 $ pour la structure. À certaines reprises, le coût de diverses portions du projet a été sous-estimé par l’entrepreneur. La facture devenait de plus en plus salée. Les « tant qu’à y être » de ma part ont aussi fait mal au portefeuille et fait en sorte que, lentement, on dirait que j’ai perdu le contrôle du projet. Ça devenait de plus en plus anxiogène.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Un projet du genre apporte inévitablement son lot de stress.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Il y a eu des choix à faire, des retards et des imprévus.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Si tout va bien, les travaux seront terminés en mai.





Les gens vivent de plus en plus d’anxiété avec leurs projets de rénovation. Comment des professionnels peuvent-ils faire la différence ?

Frédérique : Le projet peut faire surgir certains enjeux émotionnels, tels que la difficulté à faire des choix, la relation à l’argent, le lâcher-prise. Notre équipe peut probablement faire une différence dans le sens où nous avons une conscience accrue de cet enjeu et que nous avons une approche humaniste et bienveillante. On offre autant de rencontres que nécessaire et, surtout, une grande transparence et une grande adaptabilité dans le but d’apporter le plus de clarté possible dans nos processus et nos honoraires. On guide nos clients. Il faut apprendre à faire confiance aux professionnels avec lesquels on travaille. On encourage nos clients à prendre réellement du temps pour faire une bonne planification et prendre toutes les décisions avant de commencer les travaux.

Les conseils de Stéphanie Les travaux de structure engendrent des coûts importants. Prévoyez les recommandations d’un ingénieur en bâtiment pour que tout soit conforme, sûr et durable. Posez des questions à votre entrepreneur et vérifiez toutes les options d’utilisation de matériaux possibles, selon par exemple la longueur d’ouverture dans le mur porteur, la profondeur du plafond, s’il y a une retombée visible de la poutre, l’esthétisme final, etc. L’utilisation de bois en placage stratifié (LVL) ou de l’acier demande une manipulation différente et un sous-traitant de plus. Parfois, c’est une question d’apparence. Cherchez des solutions de rechange : conserver une partie d’un coin de mur, créer une ouverture avec colonne intégrée à des meubles de rangement ou à l’îlot. L’important est de comprendre le projet pour prendre les décisions en fonction des recommandations et de votre limite de budget.

Avec du recul

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Ne pas déménager durant les travaux ? Si c’était à refaire, la petite famille aurait fait les choses différemment.

Si c’était à refaire, que feriez-vous différemment ?

Isabelle : Plusieurs choses. Je commencerais par les pièces du bas et non celles du haut. La raison pour laquelle nous avons commencé à l’étage est que nous ne voulions pas déménager pour ne pas perdre un loyer, mais ça n’en valait pas la peine, car nous avons mis trop d’argent sur le deuxième étage.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Demander des échéanciers plus précis est une des choses que le couple regrette de ne pas avoir faites.

Aussi, dès le début, j’aurais demandé des échéanciers plus précis à mon entrepreneur, y compris des portions de budget à respecter. J’aurais laissé une colonne pour avoir moins de travaux de structure et chercher à mieux comprendre mes options. J’aurais sous-traité ou fait davantage de travaux de finition.

Les conseils de Stéphanie Informez-vous sur tous les coûts possibles. Faites des tableaux de comparaison avec différentes options de matériaux. S’il le faut, modifiez votre projet sur papier avant même de vous lancer dans les travaux. Il n’est pas rare qu’un projet coûte 20 % plus cher que sur la planification papier.

Le temps des solutions

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Revoir ses priorités, prendre du recul et faire lui-même des travaux de finition : voilà quelques solutions que le couple a mises de l’avant.

Quelles ont été vos solutions ?

Isabelle : Prendre du recul et revoir nos priorités. Diminuer mes aspirations. Parler à une amie qui m’a fait comprendre que je ne vivais pas un échec. Faire nous-mêmes les travaux de finition au rez-de-chaussée.

Les conseils de Stéphanie Vous pouvez réaliser vous-même plusieurs travaux de finition : la peinture, la pose de moulures, le plâtre en petite section, l’installation d’une porte intérieure, de la poignée de porte et même du carrelage. Même si cela vous ajoute une tâche additionnelle, ça peut faire une bonne différence sur la facture au bout du compte. L’essentiel est de le savoir avant les travaux. De cette façon, vous êtes préparé mentalement et ça devient un projet conscient.