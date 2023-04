Vous envisagez d’acquérir une propriété qui est dotée d’un puits artésien et d’une fosse septique, mais vous montrez une certaine réticence parce que vous entrez en terre inconnue… Voici ce que vous devez savoir et les vérifications à effectuer pour vous assurer de faire un bon achat.

Si vous recherchez une résidence de campagne, vous avez probablement constaté que dans la majorité des cas, ce type de propriété ne bénéficie pas des services d’eau et d’égouts de la municipalité.

« On ne peut pas dire que ce soit un frein à la vente ou à l’achat à partir du moment où il n’y a pas d’autre option, ce qui est souvent le cas en région. Comme les gens sont éloignés les uns des autres, ça coûterait beaucoup trop cher de réaliser des travaux d’infrastructure », remarque Marc Lacasse, courtier immobilier et président du C.A. de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

Cela dit, il faut vous assurer que les équipements fonctionnent bien, qu’ils sont en bon état et qu’ils sont situés à des distances réglementaires avant d’acheter la propriété en question.

Le puits artésien : pour une eau potable de qualité

Sans entrer dans des détails techniques, le puits artésien permet d’obtenir une source d’eau potable puisée profondément dans le sol. Il faut qu’il réponde à deux données fondamentales : offrir une eau potable de bonne qualité, puis offrir une quantité et une pression d’eau suffisantes pour combler les besoins de tous les occupants que la maison peut accueillir.

Pour vous en assurer, vous devrez procéder à un test d’eau et à une inspection du puits par un inspecteur en bâtiment qualifié.

Il est important d’avoir recours à une entreprise ou un inspecteur titulaire de la certification OCaRE pour faire le test d’eau. Le tout sert à vérifier que l’eau n’est pas contaminée.

Vous pouvez aussi effectuer l’échantillonnage sans passer par un professionnel et le déposer ensuite dans un laboratoire qui doit être accrédité par le ministère de l’Environnement en analyse bactériologique, mais renseignez-vous au préalable sur le protocole à suivre. Attention : comme les courtiers immobiliers sont partie prenante, ils ne doivent en aucun cas effectuer de prélèvement ni le faire analyser à votre place.

Même si l’eau est inodore, incolore et bonne au goût, elle peut contenir des éléments ayant des effets indésirables sur la santé. Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) recommande donc de faire des tests plusieurs fois par année ; ce test est également exigé par l’institution financière avant une transaction immobilière.

En tant que propriétaire, conservez les analyses physico-chimiques de l’eau afin de pouvoir fournir un historique à l’acquéreur lorsque vous déciderez de vendre.

Outre la qualité de l’eau, la quantité, le débit ainsi que la capacité de pompage et l’état des équipements méritent toute votre attention. Il est donc primordial de faire appel à un inspecteur en bâtiment avant de vous engager à acheter afin qu’il procède à des vérifications précises. Le résultat de cette inspection vous assurera (ou non) un certain confort et vous permettra de savoir si vous risquez de manquer d’eau ou de pression.

Et maintenant, la fosse septique

Une fosse septique sert à recevoir les eaux usées et les déchets organiques par l’intermédiaire d’une tuyauterie reliée à votre maison. Une fois les déchets décomposés, les eaux usées sont généralement dirigées vers un champ d’épuration pour un traitement supplémentaire, puis dans un sol récepteur.

Il existe plusieurs systèmes de fosses septiques. Cela dit, quel qu’il soit, il est impératif de le faire vérifier par un inspecteur en bâtiment qualifié et qui a l’habitude de ce genre d’expertise avant d’acheter, comme pour le puits artésien.

Ce qu’il faut savoir, notamment, c’est que le nombre de chambres à coucher et d’occupants détermine le volume minimal du réservoir de la fosse septique.

Il est essentiel de s’y conformer pour éviter de fâcheux désagréments. Marc Lacasse donne l’exemple d’un chalet comprenant trois chambres à coucher et un sous-sol non fini.

PHOTO FOURNIE PAR MARC LACASSE Marc Lacasse, courtier immobilier et président du C.A. de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ)

« Si le propriétaire décide d’ajouter deux chambres au sous-sol sans demander de permis, on a cinq chambres lors de la revente du chalet et les installations septiques ne sont plus conformes. » Une raison supplémentaire de procéder à une inspection !

Afin d’éviter des problèmes, chaque propriétaire a l’obligation de faire vidanger sa fosse septique généralement tous les deux ans. Selon les régions, c’est le propriétaire ou la Ville qui se charge de la vidange.

Dans la mesure où les équipements sont conformes aux réglementations et que vous effectuez l’entretien régulier requis pour les maintenir en bon état, il n’y a pas lieu de vous inquiéter. Et si l’inspection révèle que des changements majeurs sont à faire, vous aurez certainement matière à négocier le prix avec le vendeur.