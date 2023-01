Le tour du propriétaire

La Maison de Rosée, fleur des Îles à partager

Quand le vent de la vie souffle dans une autre direction, il faut savoir hisser les voiles et se laisser guider par les courants dominants. Après une décennie au sein de cette demeure madelinienne réaménagée en gîte par leurs soins, Isabelle Houle et François Guay remettent le cap sur la région métropolitaine. Lumineusement charmante, pétrie d’histoire et de visites marquantes, la Maison de Rosée se cherche ainsi un nouveau capitaine.