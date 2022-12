Situé à la jonction d’Outremont et de Mont-Royal, le projet de condos Perspectives Bates, signé par le promoteur et constructeur montréalais Demonfort, promet à ses futurs habitants un mode de vie d’esprit communautaire bénéficiant d’une oasis de verdure exceptionnelle. Un concept innovant dans un quartier en plein devenir.

« Le projet Bates, c’est habiter Mont-Royal tout en profitant de la vie et des services d’Outremont », annonce d’emblée Florent Moser, l’un des trois associés de l’entreprise Demonfort. « Il se situe à 500 m de la station du futur REM, d’où on pourra se rendre au centre-ville en 7 minutes en traversant la montagne. Dans l’autre sens, on est à 15 minutes à peine de l’aéroport. »

Idéalement placé, l’immeuble se trouve également près des stations de métro Acadie et Outremont, des axes routiers, mais aussi de pistes cyclables.

IMAGE FOURNIE PAR DEMONFORT Rendu du projet une fois terminé

IMAGE FOURNIE PAR DEMONFORT Les résidants bénéficieront de terrasses privées et d’espaces extérieurs communs conviviaux.

IMAGE FOURNIE PAR DEMONFORT Ils bénéficieront aussi d’une piscine.

IMAGE FOURNIE PAR DEMONFORT Aperçu du futur espace de travail partagé…

IMAGE FOURNIE PAR DEMONFORT … et de la salle d’entraînement de Perspectives Bates

IMAGE FOURNIE PAR DEMONFORT Exemple d’une unité complète du projet Perspectives Bates. Le salon.

IMAGE FOURNIE PAR DEMONFORT La cuisine

IMAGE FOURNIE PAR DEMONFORT La chambre

IMAGE FOURNIE PAR DEMONFORT La salle de bains

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Les travaux du projet Perspectives Bates ont commencé en octobre.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Les trois entrepreneurs et promoteurs du projet Perspectives Bates de Demonfort : Florent Moser, Ali Lakhdari et David Lafrance





















Un prix de départ raisonnable

Le promoteur a tiré avantage du terrain en imaginant un projet complètement dégagé du côté du chemin de fer, libérant la vue des condos vers les Laurentides. La construction de la première phase, qui a commencé en octobre, comprendra 73 logements et la seconde, 99, d’une superficie de 611 pi⁠2 à 1637 pi⁠2, pour un prix de base de 419 000 $.

« On veut donner un certain standard de finition en offrant par exemple des douches à l’italienne dans les salles de bains et en faisant des plafonds hauts. Chaque unité est réfléchie pour concilier fonctionnalité et esthétique », précise M. Moser.

Du studio au condo de trois chambres, le lieu peut aussi bien répondre aux besoins d’une personne seule qu’à ceux d’une famille.

Il y a beaucoup d’établissements scolaires dans le secteur ; une nouvelle école primaire pour 100 élèves est en construction, il y a plusieurs choix pour le secondaire et l’Université de Montréal à côté. Les Français seront aussi bien contents d’être proches du collège Stanislas, leur école de prédilection. Florent Moser, l’un des trois associés de l’entreprise Demonfort

Confort et convivialité

Pour ce concept, l’équipe de Demonfort met un point d’honneur à ouvrir les logements vers l’extérieur, en maximisant les points de vue, puis en créant des terrasses et des loggias afin que les résidants puissent en profiter à partir de leur espace privé, mais elle souhaite également favoriser les rencontres au sein de l’immeuble. Les promoteurs ont donc demandé aux architectes de Forme Studio et aux designers d’Huma Design responsables du projet de créer également des aires communes multifonctions à l’ambiance chaleureuse et épurée.

Dans cette perspective communautaire, l’édifice sera équipé d’une salle d’entraînement, de salons, d’une salle de réception et d’un espace de travail partagé comportant des zones fermées à l’intérieur, puis de beaux espaces extérieurs incluant un jardin luxuriant, un coin barbecue et une piscine. Des stationnements souterrains, y compris pour les visiteurs, sont également prévus, avec la possibilité d’installer des bornes électriques. Il est d’ores et déjà possible de réserver son logement.