Abordables et adorables : nous nous sommes lancé le défi de dénicher des propriétés québécoises en vente à moins de 500 000 $, mais dotées d’un petit quelque chose qui leur permet de se distinguer.

Avec ses accents de couleurs, cette mignonne demeure est un remède à la grisaille automnale. Modeste, elle a été joliment décorée et partiellement rénovée par ses propriétaires, comme quoi seuls quelques coups de pinceaux et mises à niveau peuvent suffire pour redonner du pep à un intérieur. Les boiseries et les lambris, qui ont été conservés, se marient bien aux ajouts plus récents. Quelques améliorations pourraient encore y être apportées, mais son prix est à l’avenant. La propriété de quatre chambres est située à Saint-Prosper-de-Champlain, petite municipalité de la Mauricie nichée entre Trois-Rivières et Québec.