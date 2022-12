Surplombant le lac, cette propriété nichée au cœur d’un terrain de cinq acres se situe à quelques kilomètres du charmant village estrien de Lac-Brome. À la fois prestigieuse et charmante, elle est née à la suite d’une sorte de révélation…

En 1999, après plusieurs années passées à Longueuil, Diane Gauthier-Degré et Normand Degré cherchaient un terrain dans le secteur de Lac-Brome afin de s’y établir toute l’année et de trouver la tranquillité sans trop s’éloigner des services. Le couple avait fait le tour de la région quand, au hasard d’une promenade, il rencontre une dame au coin de la rue Blackwood qui lui indique un terrain à vendre sur cette même voie.

« On était dans notre campeur, alors on a décidé d’aller voir et comme c’était l’heure du souper ; on y est restés pour manger, puis pour y passer la nuit. Le lendemain au réveil, le soleil se levait sur le lac, ç’a été comme un vrai coup de foudre. On aurait dit que des diamants scintillaient sur l’eau. C’était de toute beauté ! », s’émerveille encore Diane Gauthier-Degré, subjuguée par l’endroit. « Elle m’a dit : “C’est ça que je veux” », se souvient son mari, interloqué par cette affirmation à l’époque. « On ne savait rien de ce terrain, on ne connaissait pas le prix, mais c’est ce qu’elle voulait. Alors on est allés voir l’agent immobilier, on a fait une offre, puis on l’a acheté. »

PHOTO FOURNIE PAR MIKAEL LACROIX, COURTIER IMMOBILIER La tourelle, les fenêtres en arche et les différentes formes procurent beaucoup de charme à cette résidence haut de gamme.

PHOTO FOURNIE PAR MIKAEL LACROIX, COURTIER IMMOBILIER Lumineuse à l’instar de toute la maison, l’entrée aux dimensions généreuses donne sur les espaces communs.

PHOTO FOURNIE PAR MIKAEL LACROIX, COURTIER IMMOBILIER Le foyer central au bois est visible de toutes les pièces communes du rez-de-chaussée.

PHOTO FOURNIE PAR MIKAEL LACROIX, COURTIER IMMOBILIER Le salon est aménagé en retrait, entre la salle familiale et la salle à manger.

PHOTO FOURNIE PAR MIKAEL LACROIX, COURTIER IMMOBILIER La salle familiale peut être ouverte ou fermée selon les besoins.

PHOTO FOURNIE PAR MIKAEL LACROIX, COURTIER IMMOBILIER La cuisine et son espace dînette

PHOTO FOURNIE PAR MIKAEL LACROIX, COURTIER IMMOBILIER Ultra équipée, cette cuisine de chef est dotée de comptoirs en quartz.

PHOTO FOURNIE PAR MIKAEL LACROIX, COURTIER IMMOBILIER La chambre principale s’ouvre sur l’extérieur.

PHOTO FOURNIE PAR MIKAEL LACROIX, COURTIER IMMOBILIER L’une des deux salles de bains complètes

PHOTO FOURNIE PAR MIKAEL LACROIX, COURTIER IMMOBILIER Une autre des quatre chambres à coucher

PHOTO FOURNIE PAR MIKAEL LACROIX, COURTIER IMMOBILIER La maison bénéficie d’une vue imprenable sur le lac et les montagnes. 1 /11





















Un projet bien établi

Tous deux ont ensuite pris le temps de trouver l’emplacement idéal pour ériger la demeure sur cette immense terre, afin qu’elle soit orientée idéalement par rapport aux vues et à l’ensoleillement tout en étant facile d’accès.

On n’avait pas besoin de construire si grand pour nous deux, mais je me suis dit qu’il fallait que la propriété soit en lien avec la taille du terrain. Et puis, je pense que l’immobilier est le meilleur placement. On a donc choisi de faire une grande maison. Normand Degré, propriétaire

Investis dans leur projet, ils mandatent dans un premier temps un architecte, qui ne répond pas bien à leurs demandes, puis font affaire avec un constructeur qui redessine les volumes intérieurs. « Je voulais aussi qu’elle soit bien isolée, faite avec des matériaux de qualité, équipée de planchers chauffants et puis avoir de grandes fenêtres pour profiter de la lumière naturelle et du paysage », poursuit le propriétaire.

À l’intérieur, M. Degré, assisté de sa femme, s’est voué à sa passion du travail du bois en réalisant lui-même le plancher, les escaliers, les boiseries et les châssis. « Je me suis équipé et j’ai fait quelques petites choses dans la maison », dit-il modestement, car le résultat très soigné est clairement digne d’un professionnel.

L’atmosphère chaleureuse et claire est omniprésente, tant dans les parties communes que dans les parties privées, qui comprennent quatre chambres à coucher et deux salles de bains.

Un plus petit logis

Le cancer a frappé Normand Degré en 2017, puis il est revenu en 2020, et si cette maison est un peu « leur bébé », comme le dit sa femme, ils en ont trouvé une autre plus petite dans le même secteur.

« La décision de la vendre a été difficile parce qu’on l’aime énormément, mais c’est beaucoup d’entretien et on ne rajeunit pas. Elle pourrait sans aucun doute faire le bonheur d’une famille », croit-elle.