Vous avez enfin réalisé ce vieux rêve : posséder un chalet afin de vous évader. Les premiers moments ont été idylliques : l’apéro avec les amis, les couchers de soleil, les enfants s’amusant dehors… Mais, rapidement, les petits bonheurs ont cédé le pas à quelques ennuis.

L’acquisition d’un chalet entraîne-t-elle nécessairement son lot de problèmes ?

Copropriétaire des cafés Pista et nouvellement père de jumelles, Maxime Richard et sa conjointe ont pris possession de leur chalet dans Lanaudière en mars dernier. C’est l’arrivée des fillettes qui a donné envie au couple de s’évader, d’avoir « quelque chose de plus tranquille, plus doux, où les enfants peuvent courir ».

« On a trouvé un peu par hasard un chalet super intéressant, avec beaucoup de rénos. Quelque chose de vraiment pas cher, en bas de 200 000 $, assez grand », indique Maxime Richard.

Rapidement, l’enthousiasme a cédé le pas à la réalité. Ce chalet, si beau en photos, recelait quelques défauts qu’il estimait pouvoir régler lui-même. « À force d’ouvrir les murs, on est passés de changer quelques prises électriques à changer le système électrique au complet, de changer un évier à changer toute la plomberie ! »

Responsable de la gestion des chantiers pour Pista, Maxime Richard a l’habitude des travaux et croyait que tout serait facile. Il a rapidement déchanté. Les longs allers-retours, la difficulté de trouver des employés qualifiés en région inconnue, les complications reliées au transport des matériaux avec une petite voiture, les quincailleries fermées le dimanche ainsi que les employés qui font faux bond ont miné le projet.

Malgré les embûches, le nouveau papa, qui espère terminer les travaux d’ici deux ans, demeure heureux de l’achat. Et ce, même si les murs en gypse ne sont pas finis, la cuisine n’a pas de tuiles et l’étage du bas doit être reconstruit… « On est au milieu de la forêt, on sort pour se promener, on profite du silence et du fait d’avoir de l’espace. »