Des propriétaires nous ouvrent les portes de leur demeure d’exception, offerte sur le marché de la revente.

La vie réserve parfois de bien mauvaises surprises. Pour de tristes raisons de santé, les propriétaires d’une des plus belles maisons de Château-Richer, en banlieue de Québec, doivent se résoudre à la vendre, mettant fin à une expérience de vie familiale trigénérationnelle commencée en 2012.

« Nous avons acheté la maison, moi, mon conjoint, un de mes fils et sa conjointe, dit Suzanne Paquet, âgée de 75 ans. Nous habitions dans le Vieux-Québec, à l’ombre du Château Frontenac, quand on l’a découverte lors d’une promenade dominicale. Mon conjoint m’a dit : “Ben moi, je vivrais ici !” Mon cœur s’est mis à battre, j’ai répondu : “Moi aussi !” On a contacté l’agence et, comme la maison était trop grande pour nous, on a décidé de l’habiter avec un de nos enfants et sa famille. »

PHOTO DAVID FRENETTE, FOURNIE PAR RE/MAX La maison en été

Emplacement de choix

Construite en 1814, la maison est située au 7168 de l’avenue Royale, une des plus vieilles artères d’Amérique. Dans cette portion magnifique du chemin royal, entre la Côte-de-Beaupré et Boischatel. Mais aussi entre le fleuve et les premiers reliefs du massif du lac Jacques-Cartier. Une situation enviable, à 15 minutes de Québec, 20 minutes de Mont-Sainte-Anne et 40 minutes du Massif de Charlevoix.

PHOTO DAVID FRENETTE, FOURNIE PAR RE/MAX L’entrée

PHOTO DAVID FRENETTE, FOURNIE PAR RE/MAX Le salon du rez-de-chaussée

PHOTO DAVID FRENETTE, FOURNIE PAR RE/MAX La salle à manger du rez-de-chaussée

PHOTO DAVID FRENETTE, FOURNIE PAR RE/MAX La cuisine du rez-de-chaussée

PHOTO DAVID FRENETTE, FOURNIE PAR RE/MAX La « Scotch Room »

PHOTO DAVID FRENETTE, FOURNIE PAR RE/MAX La chambre à coucher principale

PHOTO DAVID FRENETTE, FOURNIE PAR RE/MAX La salle de bains principale

PHOTO DAVID FRENETTE, FOURNIE PAR RE/MAX Autre chambre à coucher

PHOTO DAVID FRENETTE, FOURNIE PAR RE/MAX Chambre de l’étage 1 /9

















Très lumineuse, la demeure, qui a déjà été un gîte au début des années 2000, compte 20 pièces, dont 7 chambres et 5 salles de bains. Les pièces sont grandes, avec un plafond de 11 pi de haut. Attenant à la salle à manger, une pièce maîtresse (correspondant au premier bâtiment d’origine) est l’endroit préféré de Suzanne Paquet et de son conjoint. « On l’appelle notre Scotch Room ! dit-elle. C’est une pièce chaleureuse, avec un large foyer et un mur de pierres qu’on a rendu apparent. Le soir, on y mange à la chandelle. »

PHOTO DAVID FRENETTE, FOURNIE PAR RE/MAX Derrière la maison, l’escalier menant à la « Scotch Room ». À droite de l’escalier, le garage triple avec ses deux fenêtres.

PHOTO DAVID FRENETTE, FOURNIE PAR RE/MAX Le vaste terrain de la propriété

PHOTO DAVID FRENETTE, FOURNIE PAR RE/MAX Un des deux étangs

PHOTO DAVID FRENETTE, FOURNIE PAR RE/MAX Des airs, on voit la propriété et sa piscine.

PHOTO DAVID FRENETTE, FOURNIE PAR RE/MAX Une vue de la propriété avec, au fond, le fleuve et l’île d’Orléans 1 /5









À l’étage se trouve l’appartement où logent le fils de Mme Paquet, sa conjointe et leurs trois enfants. Il y a quatre chambres et trois salles de bains.

Laurence, qui aura bientôt 7 ans, est née dans la chambre de ses parents, en pleine tempête hivernale. Alors, il y a bien de l’émotion et des souvenirs dans cette maison ! Suzanne Paquet, propriétaire

Un peu de réparations

La bâtisse est chauffée à l’électricité et au mazout. Elle a trois foyers au bois et une cuisine bien aménagée. « Je vais la regretter », dit Mme Paquet, qui adore cuisiner. Dans l’ensemble, la propriété est en bon état, mais le prix demandé, 1 150 000 $, tient compte des réparations nécessaires malgré les rénovations des 10 dernières années.

« Elle a manqué de beaucoup d’amour, dit Suzanne Paquet. Mon conjoint s’est investi corps et âme dans les rénovations. » Si le toit en tôle est en bon état, des infiltrations ont été observées (et réglées) à certains endroits. Les fenêtres, d’origine, ont besoin de coupe-froid et la piscine doit être restaurée. Tout comme un petit chalet situé près de la piscine où il y a deux chambres.

PHOTO DAVID FRENETTE, FOURNIE PAR RE/MAX La rivière qui traverse la propriété

« On a été très chanceux de pouvoir vivre en voyant grandir nos petits-enfants, dit Suzanne Paquet. On souhaite ça à une autre famille. C’est un bonheur extraordinaire. Sans compter que cette maison a une âme. C’est un véritable joyau qui pourrait redevenir un gîte ou être transformé en galerie d’art. C’est une brisure de devoir la quitter, car on y a passé des moments extraordinaires, notamment durant la pandémie. On a pu marcher sur les sentiers du terrain. Juste de vous raconter cette histoire, ça nous fait vivre des émotions. »