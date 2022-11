Geneviève Simard et Mark Vallée ont entamé leur vie commune dans un minuscule condo de 350 pi2, dans Griffintown, qui devait servir de pied-à-terre à l’entrepreneur. Ils y ont vécu pendant deux ans et demi, jusqu’à ce qu’en septembre 2018, ils emménagent dans un spacieux appartement de 1032 pi2, qui répondait exactement à leurs besoins.

Danielle Bonneau La Presse

Les débuts de leur vie à deux leur ont permis de savoir deux choses : ils adoraient Griffintown… et ils n’auraient jamais trop d’espace de rangement. Lorsqu’ils ont fait la tournée des bureaux des ventes, dans le quartier en ébullition, ils ont été séduits par les Bassins du Havre, en bordure du canal de Lachine.

« On recherchait la flexibilité de modifier les plans, explique Mark Vallée. Après avoir vécu deux ans et demi dans un petit condo, on avait des idées très précises de ce qu’il fallait faire et ne pas faire. »

« Je fais beaucoup de déco de condos et ce qui est criant, dans le quartier, c’est le manque de rangement, précise Geneviève Simard, qui est styliste d’intérieur. On ne voulait pas perdre un pouce carré. On ne voulait pas avoir un recoin qui ne serait pas utilisé. On a passé beaucoup de vendredis soir avec une bouteille de vin, à faire des plans. On voulait que toutes nos choses entrent bien partout, pour ne pas être encombrés. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Un ébéniste a confectionné le mur en entier, sur lequel l’écran est monté et derrière lequel tous les câbles sont dissimulés. Deux grands panneaux de bois se trouvent de part et d’autre du téléviseur. Ils cachent chacun quelque chose.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le panneau à la gauche de l’écran est en fait une porte. Celle-ci donne accès à la deuxième chambre, qui sert entre autres de bureau.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La pièce « cachée » derrière un des panneaux dans le salon sert entre autres de bureau et de chambre d’amis.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Superposées, la laveuse et la sécheuse ont été stratégiquement installées dans la chambre « cachée ». Elles sont dissimulées derrière une porte coulissante, à côté d’une penderie transformée en un cellier de garde, pour 555 bouteilles.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE On aperçoit le cellier de garde à côté du bureau.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE De l’autre côté du salon, une bibliothèque a été conçue pour abriter la collection de bandes dessinées du propriétaire et quelques éléments visuels intéressants. D’autres tiroirs avec des filières ont été incorporés.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Les propriétaires aimant recevoir, la cuisine comporte un vaste îlot.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Une partie de la chambre a été réduite afin d’ajouter du rangement. La penderie de style walk-in a été agrandie. Les portes sont d’un bleu marine lustré.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La salle de bains attenante à la chambre principale est entièrement en céramique. 1 /9

















Astuces

Ils sont particulièrement fiers du salon aux lignes épurées qui reste néanmoins chaleureux. Deux grands panneaux de bois se trouvent de part et d’autre du téléviseur. Pour obtenir cet effet, le coin réservé à une laveuse et à une sécheuse, ainsi que le petit corridor qui y menait, ont été éliminés afin d’agrandir la seconde chambre, derrière le mur.

« Un ébéniste a confectionné le mur en entier, sur lequel la télé est montée et tous les câbles sont dissimulés, explique Mark Vallée. Il y a deux panneaux de bois. Derrière le premier, à côté du bar rétroéclairé, se trouve notre verrerie. Quand on pousse l’autre panneau, on entre dans le bureau de Geneviève. Du rangement a été intégré en bas de la télé. Il y a des tiroirs qui servent de classeurs, plutôt que de simples tablettes. On est tous les deux en affaires, on a beaucoup de paperasse à ranger. »

En face de ce mur, une bibliothèque a été conçue pour abriter la collection de bandes dessinées du propriétaire et quelques éléments visuels intéressants. D’autres tiroirs-classeurs ont été incorporés.

La chambre principale a également été personnalisée.

Les chambres des maîtres sont souvent très grandes, mais cela ne donne rien d’avoir une piste de danse autour du lit. On veut avoir un bon espace, qui est chaleureux. On a décidé de couper une partie de la chambre pour ajouter encore plus de rangement. Mark Vallée, copropriétaire

« On a agrandi le walk-in et on a mis des portes d’un bleu marine lustré, qui flashe pas mal, poursuit-il. Le lit a aussi été conçu spécifiquement pour la pièce, avec des prises pour charger son téléphone ou sa tablette.

Et la laveuse et la sécheuse ? Elles ont été stratégiquement installées dans la chambre cachée. Superposées, elles sont dissimulées derrière une porte coulissante, à côté d’une penderie transformée en un cellier de garde, pour 555 bouteilles.

Cette pièce sert aussi de bureau et de chambre d’amis. Les deux poufs de l’entreprise BoConcept se transforment chacun en un lit simple. Collés ensemble, ils sont un peu plus grands qu’un lit double. « Mon bureau étant sur roulettes, je peux le déplacer facilement, explique Geneviève Simard. Quand nos amis viennent coucher, ils ont amplement de place pour dormir. Je l’appelle la pièce quatre dans un. »

Changement d’air

Ils habitent au septième étage de la troisième (et avant-dernière) phase des Bassins du Havre, appelée Signature, plus haut de gamme. Ils ont préféré avoir une vue sur la cour intérieure, très tranquille, plutôt que sur le canal de Lachine, afin de profiter du soleil de fin de journée sur leur très spacieux balcon.

Quatre ans plus tard, Mark Vallée a réorienté sa carrière et travaille beaucoup à domicile. Il a besoin lui aussi d’un bureau. Tous deux amateurs de motoneige, ils vont s’installer à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils personnaliseront (évidemment) leur prochain condo, tout en ne cherchant pas à reproduire ce qui a été accompli. « Le condo dans Griffintown va rester unique », assurent-ils. Beaucoup de meubles ayant été confectionnés sur mesure, ils déménageront en laissant à peu près tout aux futurs propriétaires.