Les espaces communs de l’appartement d’Alexandra et Matteo, fille et petit-fils de la propriétaire

Il serait possible d’exploiter une petite ferme sur ce grand terrain planté d’arbres matures. La propriétaire, Chantal Fortin, y a créé beaucoup de massifs et a aménagé une cuisine d’été.

Emmanuelle Mozayan-Verschaeve Collaboration spéciale

Située à Prévost, au bord de l’eau, cette maison moderne et lumineuse érigée sur un domaine de six acres a été remodelée et agrandie pour accueillir quatre générations.

Voisine d’un lac privé entouré de saules pleureurs, accédant directement à des kilomètres de pistes de ski de fond, proche des services et à une dizaine de minutes de Saint-Sauveur, la maison de Chantal Fortin est idéalement située. Comme d’autres propriétés, direz-vous, mais la planification de celle-ci, étroitement liée à son histoire particulièrement touchante, la rend unique.

C’est au tournant du XXIe siècle que Chantal Fortin emménage avec Denis, l’amour de sa vie, dans cette maison plus petite à l’époque. Treize ans plus tard, il meurt d’un infarctus. « Denis, c’était mon chêne. Quand il est décédé, j’ai refait l’intérieur de la maison et j’ai fait tout le jardin, j’ai planté chaque fleur, chaque graine moi-même ; ça m’a gardée en survie », raconte Chantal, pour qui ce choc soudain marque le début d’une série d’épreuves. « J’ai ensuite perdu ma sœur, puis ma mère ; ç’a été extrêmement difficile et j’ai longtemps pleuré. Ma fille Alexandra était aussi très ébranlée par tout ça, alors elle est partie se ressourcer en Colombie-Britannique », confie-t-elle.

Se reconstruire pour mieux construire

À un moment donné, Mme Fortin s’aperçoit que rien ne fonctionne plus pour son père, resté seul en appartement après la mort de sa femme, alors qu’Alexandra revient au Québec… enceinte. « Je me suis alors rendu compte qu’il fallait que je soutienne mon père, ma fille et mon futur petit-fils, qu’il était essentiel que je me relève vraiment pour les aider. C’est là que j’ai commencé à penser à agrandir la maison.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La salle à manger de la maison principale, dont la vue est dégagée sur l’étang

« On a mis tranquillement les choses en place pour pouvoir bâtir. Ça a pris deux ans à faire ce magnifique projet-là, qu’on a commencé en avril 2017 », poursuit cette femme qui a dû de surcroît faire face à un diagnostic de sclérose en plaques. « J’ai fait une grosse poussée qui m’a empêchée de marcher pendant six mois. La construction a donc duré plus longtemps que prévu, d’autant que j’ai fait des commandes spéciales : la maison originale avait été bâtie avec des structures en métal très solides et des finitions haut de gamme, je voulais donc que l’agrandissement soit à l’avenant », poursuit-elle.

C’était une bonne solution pour tous les membres de la famille, parce que la charge financière était trop importante pour Chantal.

Louer à mon papa et à ma fille apportait des sous, mais aussi, je suis certaine que mon père serait mort de peine et de solitude s’il était allé en CHSLD après la disparition de ma mère. Chantal Fortin

« Au lieu de donner de l’argent dans des places qui coûtent extrêmement cher, il m’a aidée à financer le projet et il bénéficie de soins à domicile, ce qui fonctionne très bien. C’est beaucoup plus rassurant et pratique pour moi qu’il reste à mes côtés », constate-t-elle.

La maison principale comprend trois chambres, l’appartement d’Alexandra et du petit Matteo, deux chambres, puis le grand-papa, M. Honorius, a la sienne dans son logement. « On a tous notre intimité, notre entrée et notre terrasse privées, mais on peut se voir facilement quand on veut. J’ai chéri cette propriété, elle est dans mon cœur, mais on a un autre projet », affirme Chantal Fortin.

Une thérapie avec les chevaux

Chantal Fortin a toujours aimé les chevaux et ils l’ont aidée tout au long de sa vie. « Ils m’ont redonné un but après mon deuil et ils me gardent active, ce qui est essentiel avec la sclérose en plaques. Aussi, ils apaisent ma peine, réduisent mon stress et me rendent plus résiliente », explique-t-elle.

Cette passion l’a encouragée à acheter un ranch à Ottawa et c’est cette aventure-là qu’elle veut poursuivre, avec sa famille bien sûr ! « J’ai pris grand soin de cette demeure. Elle est très agréable, très claire et offre plusieurs possibilités d’aménagement intérieur. Je suis sûre qu’elle pourra faire le bonheur d’une autre famille », conclut-elle.