La pandémie a convaincu beaucoup de Québécois de se rapprocher de la nature, ce qui a aggravé la pénurie de logements dans des régions comme les Laurentides. Et si un meilleur accès à un toit et à la nature passait par des quartiers construits au milieu des bois ? C’est ce que propose LIVE Immobilier avec un projet de 82 triplex « à l’horizontale » à Sainte-Adèle.

Simon Chabot La Presse

Le terrain de 5,8 millions de pieds carrés compte quatre sommets, un cours d’eau, des milieux humides ainsi que des milliers d’arbres. Et d’ici la fin de la décennie, près de 250 logements devraient faire leur apparition dans ce paysage typique des Laurentides, à moins de 5 km du centre-ville de Sainte-Adèle.

IMAGE FOURNIE PAR APPAREIL ARCHITECTURE Les triplex « à l’horizontale » seront agencés différemment en fonction de la topographie de chaque lot.

Le projet Relief nord, qui a reçu en septembre l’aval du conseil municipal, prévoit des maisons mitoyennes construites par groupes de trois sur 246 lots de près de 40 000 pi⁠2 en moyenne. Chaque unité, la plupart en location, offrira une superficie d’environ 1430 pi⁠2 et au moins deux chambres. Tout le monde aura sa porte et une petite cour privée. Et pourra aussi profiter d’espaces communs (pavillon multiusage, jardins communautaires).

Le projet se distingue toutefois en proposant un accès privilégié à la nature. Les promoteurs conserveront 1,3 million de pieds carrés de forêt, qui deviendront un parc privé ouvert à tous et des sentiers de randonnée, de ski de fond ou de vélo, entretenus par l’organisme Plein air Sainte-Adèle (PASA). Environ 85 % du couvert forestier sera préservé.

LIVE Immobilier pense réaliser ce projet d’au moins 125 millions de dollars en quatre phases d’ici « cinq ou six ans ». La mise en marché devrait se faire au début de l’an prochain. Chose certaine, la demande est forte dans une région où la pandémie a favorisé la croissance démographique et aggravé la pénurie de logements.

Expérience

C’est un premier projet de cette envergure pour Sylvain et Alexandre Blanchard, père et fils, qui ont fondé LIVE Immobilier, à la fois promoteur et constructeur de Relief nord, en 2018, tout juste avant de vendre leurs entreprises respectives de toiture et d’aménagement paysager.

Les deux partenaires ont fait leurs classes en immobilier en rénovant des immeubles de logements à Montréal pour les revendre. Comme propriétaires, les Blanchard disent avoir toujours essayé d’aider les locataires qui se résignaient à partir, parfois même en leur trouvant un nouveau toit. Mais c’est une tâche éprouvante qui a fini par les décourager. En juillet 2021, un ancien locataire a été retrouvé sans vie quelques mois après son éviction d’un immeuble de la rue Bélanger que LIVE venait de revendre avant de l’avoir transformé. L’affaire a été rapportée dans les médias. « Même évincé, ce locataire n’aurait pas dû être laissé à lui-même », se désole Alexandre Blanchard.

Désormais, LIVE Immobilier veut bâtir du neuf. « Il y a la hausse des taux d’intérêt et le marché qui a changé avec la pandémie, mais le facteur humain explique 75 % ou 80 % de notre décision », explique l’homme de 30 ans.

Trouver des alliés

Les Blanchard ont voulu bien s’entourer pour Relief nord. Ils ont notamment rallié la firme Appareil architecture pour concevoir les futures maisons. « C’est pas le genre de projets qu’on fait d’habitude, mais j’ai vraiment aimé leur volonté de réfléchir au logement en nature, raconte Kim Pariseau, architecte fondatrice. On a passé six mois à discuter pour trouver le bon modèle. »

PHOTO FOURNIE PAR APPAREIL ARCHITECTURE Kim Pariseau, architecte fondatrice d’Appareil architecture

Plutôt que de faire plein d’unifamiliales, puisque les promoteurs voulaient garder des espaces naturels, on a développé l’idée du triplex horizontal. Chaque logement reste en connexion directe avec le terrain. Un architecte paysagiste va nous aider à bonifier les vues. Kim Pariseau, architecte

La réflexion a aussi porté sur la mixité sociale, avec des unités destinées aux jeunes familles et d’autres, à des couples qui cherchent un certain confort.

IMAGE FOURNIE PAR APPAREIL ARCHITECTURE La disposition des unités, avec leurs toits en pente aux volumes variés, permettra de protéger l’intimité de leurs occupants tout en offrant des vues sur la forêt environnante.

Les esquisses montrent des maisons aux toits pentus. On reconnaît le style de la firme montréalaise, qui a notamment dessiné les chalets du projet Beside, aussi construits en pleine forêt, dans Lanaudière.

La topographie accidentée forcera Appareil à faire preuve de créativité. L’agencement des unités va varier d’un groupe à l’autre, et certaines seront sans doute construites sur pilotis. « En arrivant sur le terrain, on veut donner l’impression que les maisons ont toujours été là, pas que c’est une série de bâtiments pareils », explique l’architecte.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le terrain de Relief nord se trouve entre l’autoroute 15 et la route 117. Un parc aménagé du côté de l’autoroute va atténuer le bruit des voitures pour les résidants.

Un modèle à suivre

Sans connaître le projet en détail, Gianpiero Moretti, professeur à l’École d’architecture de l’Université Laval, salue la volonté de partager l’accès à la nature.

PHOTO FOURNIE PAR GIANPIERO MORETTI Gianpiero Moretti, professeur d’architecture et de design urbain à l’École d’architecture de l’Université Laval

Oui, on va empiéter dans des bois, mais c’est une piste à explorer. Il y a une demande toujours plus grande de nature depuis la pandémie. Un projet comme celui-là, avec un accès plus collectif, c’est intéressant. Gianpiero Moretti, professeur d’architecture et de design urbain à l’École d’architecture de l’Université Laval

La densité relative du projet peut aussi soutenir des infrastructures moins polluantes, se réjouit le professeur. Toutes les unités de Relief nord seront en effet reliées au réseau de distribution d’eau et à l’égout. « Quand chaque maison d’un développement a sa fosse septique, les terrains finissent par être pollués », explique-t-il.

Le bémol, selon M. Moretti, c’est que les résidants devront prendre leur voiture pour aller faire leurs courses à Sainte-Adèle. Le zonage interdit pour l’instant les commerces dans le secteur.

PHOTO MIGUEL MEDINA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le Bosco verticale de Milan, à gauche

Le rapport entre habitation et nature mérite d’être exploré davantage au Québec, poursuit le professeur. En Europe, il n’est pas rare de voir des écoquartiers bâtis entre des bandes de forêt ou de campagne, parfois à l’orée de la ville. « À Milan, on fait même entrer la nature dans la ville, avec le Bosco verticale, un immeuble qui devient presque un arbre, évoque M. Moretti. Jusqu’à maintenant, on a opposé la nature et le bâti, mais on sent vraiment qu’il y a moyen de mixer les deux. »