« Rêvez-vous de vivre dans un château ? » Ainsi s’amorce la fiche descriptive d’une curiosité immobilière affichée ces jours-ci sur Centris à 19,5 millions de dollars. La très grande majorité d’entre nous se contentera d’en rêver, mais y jeter un œil est tout de même gratuit.

Isabelle Morin La Presse

Érigée sur un terrain de 34 000 pi⁠2 aux abords du lac Saint-Louis, à Dorval, la résidence s’inspire des châteaux européens. Elle leur emprunte notamment son revêtement de pierre de calcaire, des plafonds voûtés en pierre taillée et une tourelle de cinq étages qui domine le paysage. On a d’ailleurs fait appel à des artisans de France, Les Compagnons du Devoir, pour assurer sa construction en 1999.

L’ensemble a été imaginé par l’architecte montréalais Karl Fisher, à qui Williamsburg et d’autres quartiers de Brooklyn doivent certains de leurs bâtiments.

La résidence de prestige offre plusieurs points de vue sur le fleuve. Elle compte plus de 20 pièces, quatre chambres, deux foyers, un ascenseur et une piscine chauffée entourée de colonnes. Son terrain, situé à l’extrémité d’un cul-de-sac et sans voisins directs, est enclavé dans une végétation mature et jouit d’un accès direct à l’eau. Le paysagement, à l’image des jardins à la française, est ponctué de statuettes et de jeux d’eau.

Le bâtiment dispose, comme on peut s’y attendre, d’une cuisine de chef. Le sous-sol révèle des murs et des planchers en pierre. On y trouve un imposant cellier, une salle de dégustation, une cuisine secondaire, un bar, un salon et une salle de billard. L’évaluation municipale est de 3 815 000 $. Des taxes annuelles de 25 411 $ sont à prévoir.