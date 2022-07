Située face au lac Champlain d’un côté et face à la réserve naturelle de la tourbière de Venise-en-Québec de l’autre, cette prestigieuse propriété, qui comprend huit unités et trois maisons indépendantes, offre une foule de loisirs dignes d’un tout-inclus, à une quarantaine de minutes de Montréal.

Emmanuelle Mozayan-Verschaeve Collaboration spéciale

Luc Boissé et Jonathan Loiseau se sont associés en 2019 pour acquérir le Château Venise à la suite d’une vente de succession. « Il s’agissait de la propriété de Robert Aumont, président des magasins Club Piscine, que j’avais déjà côtoyé. Quand il a acheté en 2005, c’était des terrains de camping. Il a voulu créer un endroit pour perpétuer une coutume de rassemblement familial », raconte M. Boissé, qui a possédé notamment un club de golf voisin et un concept de condos-hôtels.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Luc Boissé, copropriétaire du Château Venise

Avec ses allées bordées d’arbres majestueux, ses massifs de fleurs luxuriants soulignant des terrasses arrondies et sa cuisine extérieure tout équipée, le Château Venise s’inscrit sur un immense terrain où s’organisent plusieurs pôles d’activité, que l’on découvre au fil de la promenade. Des terrains de tennis, de volleyball, de pickelball précèdent la piscine, entourée d’une vaste terrasse, d’une seconde cuisine d’été et d’un grand pavillon où une centaine de personnes peuvent se réunir. Au fond, un observatoire donne sur la tourbière, zone protégée où la faune et la flore prospèrent. « Les gens adorent aussi quand vient le temps des sucres, parce qu’on a une cabane et ils peuvent emporter leur propre sirop », poursuit M. Boissé.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE L’un des salons communautaires de la maison, côté lac

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le salon de l’un des logements comprenant deux chambres

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La salle de billard

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Une chambre d’un logement

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le cinéma maison

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Chacun des propriétaires a son pavillon sur le terrain, dont une partie est encore constructible.











Un lieu rassembleur et festif…

« C’est une propriété extraordinaire et on a décidé d’acheter avec Jonathan dans le but de la louer à des groupes pour des occasions spéciales, comme des mariages ou des anniversaires », dit M. Boissé.

La maison principale correspondait parfaitement au projet des deux associés, puisqu’elle est composée de huit unités indépendantes comprenant une ou deux chambres, une salle de bains et une aire ouverte avec cuisine. Certaines sont dotées de balcons donnant sur le lac Champlain.

Le bord du lac en face de la propriété nous appartient. Les gens peuvent aller directement sur la plage et faire des activités nautiques. Luc Boissé, copropriétaire du Château Venise

Les espaces privés préservent l’intimité de chacun, mais tous les hôtes peuvent se retrouver dans les aires communes incluant deux salons, une immense salle à manger et une cuisine à l’avenant, ainsi qu’un cinéma maison et une salle de billard. « Beaucoup de communautés religieuses se sont réunies ici et des grandes familles qui viennent du monde entier. On peut accueillir de 30 à 40 personnes, puisqu’il y a 17 lits et des divans-lits. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Des bassins, une cascade et un charmant pont de bois entouré d’une végétation luxuriante jouxtent l’arrière de la maison.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La cuisine d’été principale, ultraéquipée, comprend un four à pizza.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE L’espace piscine est adossé à la tourbière naturelle, une zone protégée en partie propriété du domaine.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Une cabane à sucre est aménagée dans un bâtiment au fond de ce vaste domaine, qui comprend aussi un héliport.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Des bacs pour cultiver un potager

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Il suffit de traverser la rue pour accéder au lac Champlain.











… ou une résidence privée

Les propriétaires, quant à eux, ont chacun leur pavillon un peu en retrait et une troisième maison est louée toute l’année. Leur projet a eu beaucoup de succès depuis le début, mais la crise pandémique et le marché de l’immobilier les ont incités à mettre la propriété en vente, en vue de relever d’autres défis.

« On a choisi de louer la maison à des groupes de personnes qui se connaissent, mais le domaine pourrait aussi devenir une belle résidence privée, puisque chaque unité est équipée comme un condo. Ce sont des appartements complets, mais les pièces communes et les espaces extérieurs ont l’attrait d’un resort », pense M. Boissé.

L’ancien maître des lieux avait également construit de grands bacs en bois pour chacun de ses enfants afin qu’ils y cultivent un potager, ce qui pourrait devenir une belle activité communautaire dans le cadre d’un projet résidentiel.