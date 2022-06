Des propriétaires nous ouvrent les portes de leur demeure d’exception, offerte sur le marché de la revente.

Cette maison d’artiste construite sur la route 138, il y a seulement quatre ans, à Cap-Santé, profite de beaux volumes architecturaux et d’un vitrage généreux maximisant la vue sur la nature.

« Ç’a toujours été un de mes rêves de m’établir au bord de l’eau, indique Christian Duguay, originaire de la Côte-Nord. On a choisi Cap-Santé parce que j’aime beaucoup cette région et qu’il y a un bon symposium ici. Comme je fais de la peinture et de la sculpture, c’est intéressant », précise cet ancien pilote d’hélicoptère et conducteur de locomotive.

Une idée arrêtée

En quête d’une maison, le couple s’est finalement laissé séduire par un terrain bénéficiant d’une vue imprenable sur le Saint-Laurent. « Il y a une profondeur exceptionnelle sur le fleuve et la forêt de l’autre côté. Mon idée était de créer des sentiers en arrière parce qu’on a beaucoup d’espace dont on peut profiter pour se promener, poursuit le retraité. On s’est dit que c’était notre cinquième et dernière maison et, avec le temps, on avait appris à cerner ce qu’on voulait. »

Pas question d’avoir un sous-sol, mais plutôt une dalle de béton pour éviter les inondations, dont le couple a déjà fait les frais dans d’autres propriétés. Pas de fenêtre à l’est non plus, comme le père de Christian le lui avait toujours conseillé, pour parer au vent et aux tempêtes.

PHOTO FOURNIE PAR MIKAËL CHARBONNEAU, ROYAL LEPAGE BLANC & NOIR Le propriétaire, Christian Duguay, s’apprête à cuisiner les légumes de son jardin.

J’ai maximisé les fenêtres devant et derrière afin de bénéficier du panorama sur l’eau et des couchers de soleil quand on est sur le patio. Christian Duguay, propriétaire

« On a les meilleurs voisins du monde, mais chacun garde son intimité, car je ne vois pas chez eux et inversement grâce à cette exposition », souligne le maître des lieux. Autre priorité : créer un plafond cathédrale, qui génère de beaux volumes intérieurs.

Également dessinateur industriel, le propriétaire a fait tous les plans de sa maison et il a choisi d’installer son atelier au premier étage, le second accueillant les zones communes (salon, salle à manger, cuisine) et privées (deux chambres et une salle de bains). La partie atelier pourrait facilement se transformer en salle familiale et en chambre supplémentaire, surtout qu’il y a déjà une deuxième salle de bains à ce niveau.

PHOTO FOURNIE PAR MIKAËL CHARBONNEAU, ROYAL LEPAGE BLANC & NOIR La lumière naturelle est omniprésente dans les espaces communs à aire ouverte.

PHOTO FOURNIE PAR MIKAËL CHARBONNEAU, ROYAL LEPAGE BLANC & NOIR Le salon est tourné vers le fleuve et le foyer. Partout, le sol est habillé d’une céramique imitant le bois.

PHOTO FOURNIE PAR MIKAËL CHARBONNEAU, ROYAL LEPAGE BLANC & NOIR Fonctionnelle et intemporelle, la cuisine est dotée d’un garde-manger dissimulé derrière une porte aux vitres opaques (au fond à droite).

PHOTO FOURNIE PAR MIKAËL CHARBONNEAU, ROYAL LEPAGE BLANC & NOIR Le propriétaire a réalisé un dosseret au motif atypique pour personnaliser sa cuisine. Celle-ci accède directement à la terrasse.

PHOTO FOURNIE PAR MIKAËL CHARBONNEAU, ROYAL LEPAGE BLANC & NOIR Très claires, les deux chambres se trouvent au même niveau que les pièces communes.

PHOTO FOURNIE PAR MIKAËL CHARBONNEAU, ROYAL LEPAGE BLANC & NOIR Le propriétaire a peint une fresque bucolique dans la salle de bains principale.

PHOTO FOURNIE PAR MIKAËL CHARBONNEAU, ROYAL LEPAGE BLANC & NOIR L’atelier de l’artiste se situe en rez-de-jardin.

PHOTO FOURNIE PAR MIKAËL CHARBONNEAU, ROYAL LEPAGE BLANC & NOIR L’une des vastes terrasses de la maison

PHOTO FOURNIE PAR MIKAËL CHARBONNEAU, ROYAL LEPAGE BLANC & NOIR Un grand garage fermé est attenant à la maison.

PHOTO FOURNIE PAR MIKAËL CHARBONNEAU, ROYAL LEPAGE BLANC & NOIR La façade arrière de la propriété donne sur un bois.

La maison jouit d'une vue à couper le souffle.





















Une planification peaufinée

Les maîtres des lieux ont mis deux ans à finaliser l’intérieur comme ils le souhaitaient, introduisant notamment un manteau de foyer atypique. « La maison est unique, il n’y en a pas d’autres comme celle-là et on l’a décorée pour que ce soit en lien avec la mer », poursuit-il.

Cette mer, ou plutôt ce fleuve qu’ils aiment tant, ils l’ont côtoyé d’un peu trop près à un moment donné. « On habitait un vrai bord de l’eau, mais après une tempête, on a perdu 10 pi de terrain en profondeur et 5 pi en hauteur. L’accès n’était plus direct, il me fallait une échelle pour aller sur la plage… », se remémore le propriétaire. Sa femme en a fait des cauchemars et ils ont trouvé ici l’avantage de voir l’eau, mais sans risque pour leur demeure.

L’endroit est tranquille, mais des touristes passent régulièrement par là et ne manquent pas de s’arrêter pour voir les œuvres de l’artiste exposées à l’extérieur. « Ils regardent aussi ma voiture ancienne et j’aime jaser avec eux », précise Christian Duguay, qui a décidé de mettre sa maison en vente parce que sa femme est atteinte d’alzheimer. Ils vont donc retourner dans la région de Sept-Îles pour être près de leur famille.

« Ma mère a été atteinte de cette maladie, j’ai vu le cheminement et comme je suis plus au courant des ressources qui sont proposées là-bas, ça va être plus facile. C’est sûr qu’on part un peu à reculons, parce qu’on aime la maison, qu’on a une belle complicité avec nos voisins, ce qui est rare, et que j’ai commencé à me faire des amis dans les arts. Les futurs occupants aimeront sûrement vivre ici, surtout que les pièces sont baignées de lumière naturelle. »