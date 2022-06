Rêver d’une maison Eichler

(Palo Alto, Californie) Les maisons Eichler incarnent le style le plus connu des maisons californiennes dans le monde. Ces pavillons d’un étage, aux vitres qui s’étendent du plafond au sol et brouillent les frontières avec l’intérieur et l’extérieur, ont même inspiré des architectes du Québec comme Roger d’Astous. Plus de 60 ans après leur naissance, elles suscitent toujours l’enthousiasme en Californie.