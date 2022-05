Les hauts et les bas du plex

Depuis plus de 100 ans, les plex montréalais ont tenu tête aux modes, au point où ils sont aujourd’hui parmi les propriétés les plus recherchées. Les qualités des milieux de vie où ils se trouvent en grand nombre sont multiples, mais les plex trahissent parfois leur âge et ne sont pas des constructions parfaites. Gros plan sur leurs atouts et leurs défauts.