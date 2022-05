Des propriétaires nous ouvrent les portes de leur demeure d’exception, offerte sur le marché de la revente

Christiane Desjardins Collaboration spéciale

Dans la sage rue Chambord, à Ahuntsic, c’est une propriété qui a du caractère. Son éloignement de la rue, sa forme et son revêtement en briques carrées laissent déjà supposer que ce n’est pas une maison « copier-coller ». Dès qu’on pousse la porte, son unicité se confirme.

On est sur un paquebot ! On est dans une galerie d’art ! Il y a de la grandeur, de la hauteur, de la lumière, de la couleur, et plein de détails pratico-pratiques à découvrir. Au fait, on est ici chez Joe Jbeily, sculpteur, poète, ébéniste, homme d’affaires, et quoi encore... À croire que les journées ont 48 heures pour ce Libanais d’origine. Venu au Québec au milieu des années 1970, dans le cadre d’une mission culturelle et éducative, l’homme n’est jamais reparti. Parce que la guerre a éclaté là-bas, et parce qu’il a bien aimé ça, ici.

M. Jbeily a rapidement fait sa place au Québec. Il a fondé une famille, une agence de communication et a acheté cette propriété de la rue Chambord, au début des années 1980. Il s’agissait alors d’une petite maison de deux niveaux, construite en 1922, avec un sous-sol de 4 ou 5 pi. « C’est la première maison qui avait été construite dans le quartier, raconte-t-il. Je l’ai rénovée quelques fois, avant de faire la grosse job. »

Le maître des lieux savait pas mal ce qu’il voulait quand il a entrepris de faire la « grosse job », vers la fin des années 1990 : de la hauteur, de la grandeur, de la lumière... Mais il fallait tout de même un plan avant de passer à l’acte. Il a décidé d’en concevoir lui-même la base.

PHOTO MARIANE FARES, FOURNIE PAR CRÉATIONS D’OZ L’aire de préparation des repas

PHOTO MARIANE FARES, FOURNIE PAR CRÉATIONS D’OZ La chambre principale occupe presque tout l’étage supérieur et est flanquée d’une salle de bains complète.

PHOTO CHRISTINE GAUTHIER, FOURNIE PAR AZ MEDIA Le salon est légèrement surélevé par rapport à la salle à manger.

PHOTO MARIANE FARES, FOURNIE PAR CRÉATIONS D’OZ La salle à manger. Les portes vitrées coulissantes, à gauche, donnent sur la cuisine et le coin repas. Le bastingage entoure l’escalier qui mène au sous-sol.

PHOTO MARIANE FARES, FOURNIE PAR CRÉATIONS D’OZ Une partie de la cuisine et du coin repas

PHOTO MARIANE FARES, FOURNIE PAR CRÉATIONS D’OZ Le salon dispose d’un foyer au bois, qui pourrait être transformé en foyer au gaz.

PHOTO MARIANE FARES, FOURNIE PAR CRÉATIONS D’OZ Nous voilà rendus à l’étage.

PHOTO CHRISTINE GAUTHIER, FOURNIE PAR AZ MEDIA Cette structure, qu’on voit en entrant, abrite une salle d’eau, une salle de lavage et du rangement. À droite, l’escalier original, dans les deux sens du mot, qui mène à l’étage.

PHOTO MARIANE FARES, FOURNIE PAR CRÉATIONS D’OZ La chambre à coucher dispose d’un espace boudoir et bureau. La porte, au fond, donne accès à la terrasse extérieure. 1 /9

















Carton, bois, acier…

Prendre un matériau et lui donner une forme, c’est la passion de Joe Jbeily, sculpteur. C’est d’ailleurs de cette manière, cette fois avec du carton et de la colle chaude, qu’il a fabriqué le plan de sa maison. « La structure faisait 3 pi sur 3 pi, se souvient le propriétaire. À chaque étage, je demandais à ma femme et à mes enfants ce qu’ils en pensaient. »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le propriétaire, Joe Jbeily

Quand est venu le temps de passer du rêve en carton à la réalité en béton, il a fait appel à l’architecte Louis-Paul Lemieux. Les goûts et expertises de l’un et l’autre ont donné cette maison au style bien particulier, à la solidité apparemment imparable. Les poutres d’acier qui traversent les pièces à vivre du rez-de-chaussée sont là pour en témoigner. Et le béton est armé, qu’on se le tienne pour dit !

On parlait de paquebot, tantôt.

Il faut savoir que le propriétaire est un amateur de croisières. Outre le voyage en lui-même, il apprécie le design et l’utilisation judicieuse de l’espace dans les navires. De là à s’en inspirer pour sa maison, il n’y avait qu’un petit mille marin, qui a vite été franchi.

C’est ainsi qu’une fois passé le vestibule, on se retrouve comme sur le pont d’un bateau. Cette forme ovale en bois, ornée de hublots, droit devant, abrite une salle d’eau, une salle de lavage et du rangement. À bâbord s’étendent la salle à manger et le salon. À tribord se trouve l’escalier qui mène à l’étage. Avec ses joyeuses couleurs qui dégoulinent de marche en marche, on ne peut pas le rater, cet escalier-là. « Je me suis dit : je vais faire des folies », lance le propriétaire, en riant. N’empêche que cette cascade de couleurs contribue apparemment à rendre les marches moins glissantes.

Espace

Les pièces à vivre, de généreuses dimensions, sont situées au rez-de-chaussée. Le fait que le salon soit légèrement surélevé par rapport à la salle à manger dynamise l’espace et crée une sorte de frontière à aire ouverte. La cuisine, ainsi que le coin repas, est située légèrement en retrait, à l’arrière de la maison, tout en étant adjacente à la salle à manger. Des portes coulissantes vitrées, à effigies navales, séparent ces pièces. À fermer ou à ouvrir, au gré de l’ambiance du moment.

Le bois, matériau fétiche du maître des lieux, est omniprésent dans la maison. Il recouvre les planchers, du sous-sol à l’étage. Il est là aussi, dans cette grande table que le propriétaire a réalisée avec des planches de 2 po d’épaisseur récupérées de la structure d’origine. Le noble matériau s’expose par ailleurs dans ses différents attributs, dans les sculptures de l’artiste qui jalonnent notre parcours. Le bois, l’écorce, le charbon, rien ne se perd et tout est prétexte à créer, pour Joe Jbeily.

Sous le même toit

Lorsque les rénovations ont été effectuées, les deux enfants de M. Jbeily étaient adolescents. Vivre sous le même toit, tout en ayant son propre royaume, c’est un peu le meilleur des deux mondes. C’est ainsi que la chambre principale, qui comprend un espace détente, et la salle de bains attenante occupent presque tout l’étage supérieur de la maison. Les deux autres chambres se trouvent au sous-sol et disposent également d’un boudoir et d’une salle de bains complète.

PHOTO MARIANE FARES, FOURNIE PAR CRÉATIONS D’OZ La terrasse a été complètement refaite l’an dernier.

Une grande terrasse qui court sur le côté et l’arrière de la maison permet de profiter du beau temps. La vigne qui tricote son chemin tout autour protège du soleil et ajoute de l’intimité tout en fournissant une tonne de raisins, sans pépin.

Joe Jbeily a beaucoup aimé cette propriété, ainsi que son emplacement dans cette rue résidentielle, près des bonnes écoles du quartier et des commerces de la rue Fleury. Mais voilà, il y a deux ans, il a vendu son agence de design située au centre-ville de Montréal. Et c’est maintenant dans sa propriété des Laurentides qu’il passe le plus clair de son temps. Il s’est donc fait à l’idée de quitter le port de la rue Chambord. Mais ce n’est pas sans un pincement au cœur que le capitaine va larguer les amarres.