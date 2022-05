« Faire le choix de vivre avec d’autres »

Benoit Lavigueur carbure aux défis. Sa passion pour la construction écologique l’a mené à constamment viser de nouveaux sommets. Cinq ans après avoir construit la maison la plus performante et la plus verte au Québec, à Bolton-Est, il s’en défait afin d’aller encore plus loin. Ce faisant, avec deux partenaires de renom, il espère trouver une réponse à la crise du logement.