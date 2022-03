La demande pour l’aménagement d’espaces d’entraînement résidentiels est montée en flèche au cours de la dernière année. Le bien-être et la mise en forme à la maison constituent une plus-value depuis la pandémie, voire une nouvelle façon d’envisager l’habitation moderne. Bien planifier l’espace est la clé pour en profiter et l’optimiser à long terme.

Isabelle Morin La Presse

« Dès les premières journées de confinement, on a reçu des centaines d’appels. Les gens faisaient la file pour venir chercher de l’équipement », raconte Alexandre Nicole, dont l’entreprise, Tonic Performance, propose un service d’aménagement d’espaces d’entraînement qui inclut l’offre d’appareils adaptés. « Le concept, dit-il, est maintenant intégré. Il y a une conscientisation aux bénéfices d’avoir un espace d’entraînement à la maison, que ce soit pour alterner avec l’exercice en salle ou pour garder une bonne forme physique sans sortir de chez soi. »

Depuis un an, la fondatrice de Gym Design, Anick Lévesque, observe le même phénomène. Elle reçoit des demandes pour des projets modestes ou d’envergure. Dans les extrêmes, certains gyms maison vont jusqu’à inclure une piscine intérieure, un spa, voire des terrains pour la pratique d’un sport.

On en voit pour tous les budgets, mais ce qui revient souvent, ce sont des gens qui souhaitent donner une nouvelle vocation à une partie du sous-sol ou à leur garage. Anick Lévesque, fondatrice de Gym Design

Dans tous les cas, l’approche demeure la même : évaluer les lieux et les accessoires nécessaires pour maximiser l’espace et la routine d’entraînement. Une évaluation sera faite en fonction des intérêts et des besoins des clients, de leur budget et des caractéristiques de l’espace. Par qui sera-t-il utilisé ? Accueillera-t-il plus d’une personne à la fois ? Y fera-t-on du yoga, des exercices cardiovasculaires, de la musculation, du CrossFit ou une combinaison d’activités ? Autant de questions qui définiront la configuration des lieux.

PHOTO FOURNIE PAR GYM DESIGN Dans ce projet, le client voulait un gym où toute la famille pourrait trouver son compte. Gym Design y a inclus un petit mur d’escalade, des matelas de sol et une corde pour se hisser que les grands peuvent aussi utiliser dans le cadre de leur routine d’entraînement.

PHOTO FOURNIE PAR GYM DESIGN Des images de sports donnent le ton à cette pièce où la lumière naturelle abonde. 1 /2



Optimiser l’espace

Les dimensions de la pièce et la hauteur du plafond orientent le choix d’équipement. Le trampoline, de toute évidence, est moins indiqué dans une hauteur de moins de 8 pi. Les appareils volumineux, comme le tapis de course, le banc de musculation ou le rameur, prennent de la place. On vise idéalement un dégagement d’environ 1 m (2,5 à 3 pi) entre les appareils, de façon à faciliter la circulation et permettre une liberté dans l’exécution des mouvements.

L’aménagement d’un gym à la maison est toutefois possible dans une aire plus petite, assure Alexandre Nicole, qui est régulièrement appelé à concevoir des microgyms dans des condos ou des appartements en ville. Minimalement, l’espace aura 1,8 m sur 2,4 m (6 pi sur 8 pi) de superficie. La sélection de l’équipement se portera alors sur des appareils compacts et multifonctions, et sur ceux qui se rabattent ou s’accrochent au mur. « La plupart du temps, on misera sur des haltères et des accessoires qui permettent de s’entraîner en utilisant le poids du corps. » Des barres de traction ou des bandes de résistance, par exemple, ou un banc de musculation pliable. L’objectif est toutefois d’avoir le moins de manipulations à faire avant d’entreprendre sa routine.

Le rangement est un élément incontournable pour rendre les lieux accueillants et fonctionnels. L’équipement est souvent imposant, et les petits accessoires s’accumulent rapidement. « Avec le temps, on voudra fort probablement ajouter des exercices et donc d’autres appareils à sa routine », souligne Alexandre Nicole, qui considère l’environnement du gym comme étant évolutif. L’encombrement est à prévoir et, surtout, à prévenir.

PHOTO FOURNIE PAR GYM DESIGN L’équipement et les miroirs s’éclipsent derrière des portes coulissantes pour moduler l’espace et en faire, au choix, une salle de jeu ou une salle d’entraînement. Conception Gym Design.

PHOTO FOURNIE PAR GYM DESIGN Les appareils discrètement camouflés derrière les portes

PHOTO FOURNIE PAR GYM DESIGN Des portes coulissantes bien utiles 1 /3





Joindre l’utile à l’agréable

Les designers planifient le rangement en fonction des exercices pratiqués. Un mobilier sur mesure, des casiers et plus souvent des rangements intégrés permettent de dissimuler les ballons d’exercices, poids, tapis de sol, élastiques, vêtements d’entraînement et différents appareils. Une fois les portes fermées, le gym s’éclipse en partie ou en totalité.

Le revêtement de sol prime dans la conception de l’espace d’entraînement, et de manière plus sensible si le gym est situé au-dessus d’une autre pièce ou d’un logement. Les dalles ou tapis caoutchoutés et antibactériens sont préconisés pour faciliter le nettoyage et absorber les vibrations. Certains optent pour du béton poli ou des lattes de vinyle. Le liège est une autre option pour ajouter une touche chaleureuse au lieu tout en l’insonorisant légèrement.

L’éclairage n’est jamais à négliger. Encore moins dans le cas d’un gym.

La lumière naturelle est priorisée autant que possible. On opte autrement pour un éclairage indirect avec une lumière chaude à technologie DEL [de 3000 à 3500 K] qui éclaire vers le haut pour ne pas aveugler la personne qui s’entraîne et qui aura régulièrement les yeux tournés vers le plafond. On peut également travailler l’éclairage en pourtour de la pièce. Patrick Leblanc, designer de Gym Design

L’espace d’entraînement est souvent aménagé dans une pièce existante, comme un bureau ou un cinéma maison, décrit la designer Anne Faucher. S’il est ouvert sur une autre pièce, on pourra utiliser les claustras, des divisions psychologiques qui sont amovibles, qui pivotent ou se rabattent pour ouvrir et fermer l’aire d’entraînement selon les besoins, conseille-t-elle. « Ça permet, par exemple, de voir la télé en s’entraînant, mais de refermer l’espace gym pour le cacher au besoin. » Ces divisions pourraient accueillir de l’art ou du rangement ou encore être rétroéclairées pour enrichir le décor.

PHOTO FOURNIE PAR TONIC PERFORMANCE Les accents de bois viennent réchauffer l’espace d’entraînement qui accueillait un garage. Conception Tonic Performance.

Ces petits plus qui donnent envie de bouger

L’accès à un téléviseur intelligent est, pour certains, un incontournable pour se divertir ou bonifier l’entraînement. En ligne, on trouve des programmes d’entraînement et des applications qui permettent d’être guidé dans sa routine d’exercices ou de vivre une expérience immersive — une simulation des épreuves cyclistes du Tour de France, par exemple. Pour se motiver et rythmer la cadence, des enceintes portatives ou fixes sont également à prévoir.

Des miroirs permettent d’évaluer les postures d’entraînement et la symétrie des mouvements, mais ils sont aussi des accessoires intéressants pour ajouter de la luminosité et agrandir l’espace. Si on ne souhaite pas les rendre visibles, ils peuvent être dissimulés dans un rangement intégré.

Des images qui inspirent, des mots ou des phrases qui motivent, des jeux de couleurs et de textures — des accents chaleureux de bois ou une œuvre murale, notamment — viendront alimenter l’expérience : zen ou dynamisante, selon l’effet recherché. Le plafond, souvent laissé pour compte, mérite une attention spéciale. Il peut se parer de couleur, de finis particuliers ou de visuels.

Qui dit qu’un espace d’entraînement résidentiel devrait ressembler à un gym commercial ? « C’est la beauté du design dans ce genre de pièce. On développe le concept dans un cube dont toutes les faces sont importantes à développer. L’objectif est de créer ce cocon qui donnera envie de bouger », souligne Patrick Leblanc en rappelant la vocation des lieux : un endroit pour s’aérer l’esprit et se faire du bien.