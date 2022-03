La maison de Lucille Maranda et de Benoit Poirier est à la fois rustique et moderne.

Des propriétaires nous ouvrent les portes de leur demeure d’exception, offerte sur le marché de la revente.

Éric Clément La Presse

Quand nous avons parlé à Lucille Maranda et à Benoit Poirier, ils revenaient d’une balade en ski de fond. Située près de la station de ski du Massif, dans Charlevoix, leur maison se trouve dans une forêt de conifères, au cœur du projet immobilier Le fief du Massif, sur le territoire de la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François. Et à 250 m du sentier pédestre Gabrielle-Roy, bien connu des marcheurs.

En 2012, le couple, qui demeurait à Québec, a fait construire cette maison lorsque Benoit Poirier a acquis la pharmacie Jean Coutu de La Malbaie. « On se rejoignait là les fins de semaine pour faire des activités, dit Lucille Maranda. C’était notre résidence secondaire, mais en 2016, on a vendu notre demeure de Québec et on est venus s’installer à temps plein ici. »

PHOTO FOURNIE PAR ENGEL & VÖLKERS QUÉBEC Vue aérienne de la maison avec l’Isle-aux-Coudres (au fond à gauche) et le fleuve Saint-Laurent

La maison qui se trouve sur un terrain de 48 000 pi⁠2, sans vis-à-vis immédiat, a alors été agrandie. Avec un second garage, un espace de rangement en cèdre et une pièce utilisée comme bibliothèque. « On avait été séduits par le paysage », dit Mme Maranda.

De la maison, on voit le fleuve, l’Isle-aux-Coudres. Ça prend une douzaine de minutes en auto pour se rendre au Massif et 20 minutes pour aller à Baie-Saint-Paul. Lucille Maranda

PHOTO DAVID FRENETTE, FOURNIE PAR ENGEL & VÖLKERS QUÉBEC L’entrée de la maison

PHOTO DAVID FRENETTE, FOURNIE PAR ENGEL & VÖLKERS QUÉBEC La grande cuisine comprend un îlot central, avec cuisinière au gaz et comptoir de granite.

PHOTO DAVID FRENETTE, FOURNIE PAR ENGEL & VÖLKERS QUÉBEC La salle à manger, près de la véranda

PHOTO DAVID FRENETTE, FOURNIE PAR ENGEL & VÖLKERS QUÉBEC Le salon, avec son foyer au bois. « Il permet d’installer un sapin de 12 pi à Noël, dit Lucille Maranda. Et d’ajouter une très grosse étoile ! »

PHOTO DAVID FRENETTE, FOURNIE PAR ENGEL & VÖLKERS QUÉBEC La chambre principale

PHOTO DAVID FRENETTE, FOURNIE PAR ENGEL & VÖLKERS QUÉBEC La salle de bains de la chambre principale

PHOTO DAVID FRENETTE, FOURNIE PAR ENGEL & VÖLKERS QUÉBEC La bibliothèque, utilisée ces jours-ci par le couple pour monter des mouches pour la pêche au saumon !

PHOTO DAVID FRENETTE, FOURNIE PAR ENGEL & VÖLKERS QUÉBEC Une deuxième chambre à coucher

PHOTO DAVID FRENETTE, FOURNIE PAR ENGEL & VÖLKERS QUÉBEC Une troisième chambre

PHOTO DAVID FRENETTE, FOURNIE PAR ENGEL & VÖLKERS QUÉBEC La salle familiale 1 /10



















Vaste demeure

La propriété comprend 13 pièces, dont 3 chambres et 2 salles de bains, pour une superficie habitable de 1629 pi⁠2. « Quand on a construit, on a pensé au fait que nos enfants et petits-enfants allaient venir nous voir, dit Lucille Maranda. Maintenant, ils ont leur vie à Québec et en Estrie. Ils viennent beaucoup moins. La maison est devenue trop grande. Et avec la retraite, notre mode de vie a changé. On fait beaucoup de pêche au saumon l’été, alors on est toujours partis avec notre véhicule récréatif. »

« La résidence peut permettre à une famille avec enfants de vivre ici, ajoute Benoit Poirier. Mais ce serait plus ou moins pratique, car il n’y a pas d’autobus scolaire qui passe dans le développement. Donc, c’est plus une maison pour des gens d’un certain âge qui veulent avoir des visites, ou ça peut être un chalet. »

De l’extérieur, la propriété a belle allure avec sa façade en bois et en pierre. À l’intérieur, de grandes fenêtres en aluminium fournissent une luminosité exceptionnelle. Tellement, que le couple a acquis une thermopompe pour climatiser les espaces. « Quand on a commencé à y vivre à plein temps, on s’est rendu compte que la chaleur était très forte », dit M. Poirier.

« La cuisine a été faite par Simard cuisines, à Québec », dit Mme Maranda. « Elle est en bois complet, pas en laminé », ajoute M. Poirier. Les planchers sont en pin, sauf dans les salles de bains et une partie de la cuisine, où il y a de la céramique. La propriété est dotée d’une fosse septique (vidangée en 2020) et d’un puits artésien qui fournit une eau d’excellente qualité.

PHOTO DAVID FRENETTE, FOURNIE PAR ENGEL & VÖLKERS QUÉBEC La véranda

Un extérieur invitant

La véranda ne comporte pas de moustiquaires, car il n’y a pas beaucoup de moustiques, selon le couple, à cause de la petite brise toujours présente à cet endroit de la montagne.

À l’extérieur, un espace de repos avec un foyer grillagé a été aménagé, ainsi qu’un petit jardin et un spa qui permet de se détendre toute l’année. « On va regretter cette maison, mais mon bonheur, je peux le faire n’importe où », dit Lucille Maranda, qui ajoute que ce qu’elle aura le plus apprécié, c’est d’avoir vécu en pleine nature, avec un décor qui change durant toute l’année.

PHOTO DAVID FRENETTE, FOURNIE PAR ENGEL & VÖLKERS QUÉBEC L’aménagement extérieur

« En vivant ici, on se rend compte qu’on n’est pas dans notre monde stressé, dit Benoit Poirier. C’est comme si on vivait dans un monde parallèle. On voit régulièrement des lièvres, des perdrix, des chevreuils, des orignaux qu’on croise sur le chemin. Ça, ça va nous manquer. »