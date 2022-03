Nous écumons les sites de vente immobilière du monde entier pour débusquer des propriétés éveillant la curiosité ou propices à la rêverie

Sylvain Sarrazin La Presse

À l’heure où la saison du pelletage de neige n’est pas encore terminée, cette propriété bâtie à quelques mètres de l’océan a de quoi faire fondre d’envie. Située dans le sud-ouest de la Jamaïque dans le secteur bien nommé de Treasure Beach, elle se veut en retrait de la vie touristique et offre un havre de tranquillité bercé par les vagues.

Le grand espace vitré a bien entendu été conçu pour offrir une vue constante sur la mer, coiffé d’une terrasse panoramique présentée comme le meilleur emplacement du coin pour profiter des couchers de soleil. « Le concept à aire ouverte capte en permanence la brise marine, drainant l’extérieur vers l’intérieur », indique la fiche, ce que confirment les photographies des lieux. Les hauts plafonds, le design moderne et le recours aux boiseries et vanneries pour agrémenter les différentes pièces et les espaces extérieurs (le grand comptoir en bois flotté aménagé face à la mer s’avère hyper invitant, tout comme les palapas) offrent un bel équilibre entre le charme de l’exotisme et le confort de la contemporanéité. Un gros plus : les meubles, collectés aux quatre coins du monde, sont inclus dans la vente.

La route partant à l’avant du bâtiment mène rapidement à Billy’s Bay, village de pêcheurs avec divers services, mais on est surtout attiré par l’escalier de la façade arrière, aboutissant directement sur la plage sablonneuse, comme s’il s’agissait d’une seconde cour arrière. Le tout est cerné par de grands jardins soigneusement entretenus. La région est réputée moins accessible que les aires touristiques habituelles, ce qui peut être certes un défaut… tout comme une qualité.