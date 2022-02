Des propriétaires nous ouvrent les portes de leur demeure d’exception, offerte sur le marché de la revente.

Emmanuelle Mozayan-Verschaeve Collaboration spéciale

Ce condo sur deux niveaux aménagé dans la partie supérieure d’un immeuble soigneusement rénové par ses propriétaires, qui occupent le bas du bâtiment, profite d’une lumière naturelle abondante et de deux terrasses. Invitant et très tranquille, l’intérieur aspire au bien-être, au cœur du quartier de La Petite-Patrie.

Marilyne Cloutier Turcot et Adriano Iannetti étaient mariés depuis un an quand ils ont acheté ce bâtiment d’une succession familiale, en septembre 2019. « Les enfants vendaient la propriété de leur mère et ils nous ont choisis parce qu’ils voyaient qu’on voulait y fonder notre famille », relate Marilyne Cloutier Turcot.

L’immeuble datant de 1924 nécessitait des travaux majeurs, et le jeune couple souhaitait transformer l’intérieur en réalisant deux unités distinctes : la première organisée au sous-sol, au rez-de-chaussée et au deuxième niveau pour eux et leurs futurs enfants, puis la seconde répartie au troisième et au quatrième niveaux en mezzanine pour former un grand appartement de 1590 pi⁠2.

Il a fallu procéder à un désamiantage complexe, consolider la structure avec des murs porteurs, puis veiller à bien isoler le bâtiment sur les plans thermique et phonique. Par ailleurs, le sous-sol a été excavé afin de répondre aux normes actuelles et d’obtenir un plafond de 8 pi de haut. « On a vraiment tout refait à neuf pour que ce soit clair, confortable et qu’il n’y ait pas de bruits ni de vibrations entre les étages », précise Adriano Iannetti, directeur général d’Auroral portes et fenêtres.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE L’espace lecture au fond du salon pourrait facilement être fermé pour créer une pièce séparée.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le salon profite d’une lumière généreuse et d’un foyer au gaz.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Bien planifié, l’espace a été optimisé au maximum. Ici, le passage entre la chambre principale et sa salle de bains sert de dressing.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Look épuré dans la salle de bains principale grâce à une robinetterie noire (Riobel et Baril), à une douche à l’italienne, à une baignoire aux lignes organiques (Neptune) et au carrelage blanc. La lumière naturelle venant du puits au plafond est relayée à la noirceur par des appliques murales (Luminaire Authentik).

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La chambre secondaire du condo est très claire, à l’instar de toutes les pièces.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Discret, l’escalier en métal perforé est coordonné à une partie du plancher de la mezzanine.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le réfrigérateur est encastré et les armoires sont dénuées de poignées apparentes afin de renforcer la pureté de la cuisine. Trois personnes peuvent s’asseoir de chaque côté de l’îlot.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Il est possible d’agencer un coin salle à manger sur la passerelle métallique attenante à la cuisine.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La cuisine donne accès à la terrasse, assez grande pour y manger pendant les beaux jours.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La nouvelle façade arrière très vitrée et son escalier en colimaçon arborent un style très contemporain. Chaque unité jouit d’un garage séparé. 1 /10



















Une cuisine en mezzanine

Les propriétaires ont décidé de réaliser en premier l’appartement du haut, destiné à être vendu. Deux chambres, deux salles de bains, le salon et la zone lecture s’organisent au premier niveau du condo (troisième étage de l’immeuble). Cette dernière pourrait être aisément convertie en une pièce fermée pour faire un bureau, une troisième chambre ou une salle de travail pour un massothérapeute, par exemple.

La cuisine, quant à elle, occupe la nouvelle mezzanine.

On trouvait agréable que la cuisine et le coin repas soient installés au dernier étage, parce qu’ils accèdent directement à la terrasse. Les architectes étaient un peu sceptiques à cette idée, mais le résultat est vraiment réussi. Marilyne Cloutier Turcot, propriétaire

« D’ici, on bénéficie d’un point de vue magnifique de jour comme de soir, parce qu’on voit jusqu’au centre-ville de Montréal et l’endroit est complètement privé », souligne Marilyne. La firme d’architecture Inform, responsable du projet, a suggéré aux propriétaires d’installer un escalier métallique flottant pour accéder à cet espace en surplomb. Ajouré, ce bel élément architectural maximise le passage de la lumière naturelle.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Adriano Iannetti et Marilyne Cloutier Turcot ont refait ce condo pour le vendre et vivent dans la partie inférieure de l’immeuble.

L’intégration de vitres généreuses à tous les étages de l’arrière du bâtiment accentue également la luminosité et produit un effet de grandeur.

Maryline a fait les choix design de l’appartement, misant sur la simplicité d’une toile de fond immaculée et la beauté des matériaux comme le plancher de chêne blanc ou les armoires de cuisine sur mesure en merisier russe à portes laquées.

Design monochromatique

« C’était également très important pour nous de choisir des fournisseurs et des artisans québécois ou canadiens et d’imaginer un environnement agréable à vivre. Pour moi, la maison est un point d’ancrage, un repaire au quotidien où l’on peut se ressourcer. J’ai créé un design monochromatique, où rien ne vient heurter l’œil afin que ce soit paisible. Je m’inspire de cette même ligne directrice pour notre condo qui est en cours d’aménagement aux étages inférieurs, parce que ce type de décor a une bonne influence sur mon humeur et ma créativité », remarque Marilyne, qui est une directrice, marketing et communication, passionnée par le design d’intérieur.

Il est vrai que l’omniprésence du blanc, du bois clair ainsi que la fluidité des volumes insufflent une atmosphère douce et minimaliste dans toutes les pièces. L’ajout d’un foyer au gaz dans le salon apporte une touche chaleureuse.

Très impliqués dans ce projet qui a duré deux ans, Marilyne et Adriano ont tout mis en œuvre pour que leurs futurs voisins vivent dans un environnement confortable et au goût du jour, tout en respectant le style originel de la façade avant. « On a intégré un système de domotique. Le nouveau propriétaire pourra donc profiter des technologies intelligentes pour sa maison à partir de l’application de son cellulaire », précisent-ils.

Désormais, le temps est venu pour eux de terminer la réfection de leur propre logement !