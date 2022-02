En 2013, Habitations Mont-Royal a entrepris un virage vert, promettant de construire un millier de maisons et de condos en visant la certification Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) dans l’écoquartier Faubourg Cousineau, dans l’arrondissement de Saint-Hubert, à Longueuil.

Danielle Bonneau La Presse

Le promoteur tient parole, puisque 1025 habitations ont jusqu’à présent obtenu leur homologation, dans les 3 premières phases du projet. À la veille de la quatrième phase, Faubourg Cousineau se distingue déjà au Canada, regroupant au sein d’un même projet le plus grand nombre d’unités d’habitations LEED. À terme, l’écoquartier devrait en compter environ 2500.

Ce souci pour l’environnement, clairement mis de l’avant par le promoteur et par le constructeur, Habitations Lussier, a séduit Lucie Pagé et Yves Corsi. Ils ont choisi avec soin la maison en rangée dans laquelle ils ont emménagé, il y a trois ans, à côté d’un petit bois.

« On était déjà dans le processus de faire des gestes à droite et à gauche pour l’environnement, indique Lucie Pagé. De se retrouver dans un contexte LEED, où plein de choses sont faites pour réduire la consommation d’eau et d’énergie, et pour améliorer la qualité de l’air dans la maison, cela nous a vraiment allumés. On a aussi beaucoup aimé le fait qu’il allait rester des arbres et des parcs. Je pense que le quartier doit garder 1 million de pi⁠eds carrés d’espaces verts. Ce n’est pas peu dire sur la Rive-Sud de Montréal ! »

Yves Corsi n’a jamais tant parlé à ses voisins. Selon lui, le fait d’habiter dans une maison en rangée joue sûrement un rôle, puisqu’ils sont plus près les uns des autres que s’ils résidaient dans des maisons unifamiliales. Mais il y a plus. « L’écoquartier rassemble des gens qui ont un intérêt commun pour l’environnement et cela facilite les contacts, estime-t-il. Les gens jasent du projet et s’intéressent à ce qui se passe, parce qu’il y a quand même beaucoup de développement à venir. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Yves Corsi et Lucie Pagé (avec leur chiot Luca) ont tissé des liens dès qu’ils ont emménagé dans le Faubourg Cousineau, il y a trois ans.

L’esprit d’entraide, qui s’est spontanément créé entre voisins, se retrouve aussi à l’échelle du quartier, constate Lucie Pagé. Dans une page Facebook, il est autant question d’une mitaine égarée que du besoin croissant d’avoir un parc à chiens.

« C’est quelque chose qu’on trouverait davantage à la campagne », souligne Yves Corsi, qui apprécie encore plus les nombreux espaces verts depuis que sa conjointe et lui ont accueilli leur chiot Luca.

Se distinguer

C’est pour se démarquer qu’Habitations Mont-Royal a entrepris son virage vert, il y a neuf ans, explique Danny Cleary, président de l’entreprise. « On sentait une plus grande préoccupation pour la question environnementale, précise le promoteur. Et on avait l’appui de la Ville de Longueuil, qui nous a permis de créer un effet de quartier un peu plus intéressant. Les marges de recul avant, par exemple, sont à 5 m de la rue, tel que le veut le système LEED, alors que dans beaucoup de villes, on exige au moins 6 m. »

Au début, il fallait faire de l’éducation auprès des consommateurs, pour expliquer pourquoi il fallait payer un petit peu plus cher pour venir dans un quartier LEED. Aujourd’hui, de 25 à 30 % des ventes sont liées directement à cela. Danny Cleary, président d’Habitations Mont-Royal

Le système d’évaluation LEED, au moyen d’une grille de points, encourage la construction d’habitations qui consomment moins de ressources naturelles, moins d’énergie et moins d’eau, produisent moins de déchets, tout en ayant moins de polluants à l’intérieur. Au Québec, celles-ci sont inspectées par l’organisme indépendant Évaluations Écohabitation. Elles peuvent atteindre les niveaux bronze, argent, or ou platine.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Dès le départ, Habitations Mont-Royal a obtenu l’appui de la Ville de Longueuil, qui lui a permis de créer un effet de quartier intéressant. Les marges de recul avant, par exemple, sont à 5 mètres de la rue.

« Il y a la question environnementale, mais aussi la question de la qualité de la construction, précise M. Cleary. Un paquet d’affaires entrent en ligne de compte, qui font en sorte qu’un bâtiment durable est mieux construit. Sous les laveuses, on n’a pas le choix d’installer un drain. Comme 100 % de ce qui est bâti est LEED, on a développé des méthodes sur le plan de l’isolation et de l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment. On cherche à atteindre la meilleure relation coût-bénéfice et le surcoût est d’environ 3 ou 4 $ le pied carré. On offre un peu de tout pour plaire à la clientèle la plus large possible, que ce soit des maisons en rangée, des condos dans deux types de bâtiments en copropriété répondant à différents besoins et des logements dans des immeubles locatifs de l’enseigne Logiluxx. »

Emmanuel Cosgrove, directeur d’Évaluations Écohabitation, fait remarquer qu’Habitations Mont-Royal et Habitations Lussier ont construit le plus grand nombre d’unités d’habitations LEED au sein d’un même quartier, au Canada, sans y être contraints par une réglementation municipale. Ils l’ont fait en visant avec constance la certification LEED argent.

Ils offrent des logements accessibles aux premiers acheteurs avec de bonnes performances énergétiques à des coûts impressionnants. Emmanuel Cosgrove, directeur d’Évaluations Écohabitation

« Ils transfèrent les économies d’échelle, les avantages des densités à l’échelle humaine et l’expérience en développement aux clients, qui peuvent bénéficier de logements de qualité neufs pour moins cher qu’un loyer. C’est surtout la dimension abordable que j’aime. »

ILLUSTRATION FOURNIE PAR HABITATIONS MONT-ROYAL Au cours des prochaines années, dans la phase 4 du Faubourg Cousineau, quatre immeubles locatifs de l’enseigne Logiluxx devraient être construits. S’adressant à une clientèle de 50 ans et plus, chacun des édifices de 96 logements visera la certification LEED.

Danny Cleary avait une vision claire au départ. Épaulé dorénavant par son fils de 22 ans et une équipe jeune valorisant le sport et une vie active, il veut poursuivre dans la même veine. Dans la phase 4, un vaste parc, des zones de conservation et environ 1300 unités d’habitation s’ajouteront aux 1200 des 3 premières phases. Le centre commercial (également LEED et propriété d’Habitations Mont-Royal, tout comme les immeubles locatifs Logiluxx) prendra de l’expansion pour comprendre de nouveaux services et commerces de proximité.

« Je suis très fier, indique Danny Cleary. Il s’agit pour moi d’un projet signature. La philosophie initiale était de construire un village axé sur l’environnement et la santé. C’est un peu ça qu’on vise tout le temps. Ce ne pourrait être plus actuel. »